Апейкин: У белорусских футболистов нет никакого желания ехать играть за «националку» 9.10.2021, 21:24

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Фото: AFP

Что не так с белфутболом?

Белорусский футбол провалился на всех направлениях. Все белорусские клубы вылетели из еврокубков на ранних стадиях еще летом. Молодежная сборная, которая ранее была гордостью страны, играла в финальных турнирах чемпионата Европы, брала там медали и даже пробивалась на Олимпийские игры, начала отбор на чемпионат мира с трех поражений. А национальная сборная Беларуси вчера уступила сборной Эстонии и опустилась на последнее место в своей отборочной группе – после того, как проиграла шестой матч подряд с общим счетом 3:17. Что же не так с белорусским футболом? «Белсат» спросил у исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Апейкина.

«Самая большая проблема – это непрофессиональные кадры, которые руководят белорусским футболом. В общем, не только футболом, но и всем спортом. Руководители федерацией не избираются, а назначаются по принципу лояльности к нелегитимной власти. Соответственно, никакого развития быть не может, так как это разрушает вообще все человеческие законы, на которых основываются успешные течения и проекты», – говорит Апейкин.

Более того, от белорусских команд отвернулись болельщики, а сами футболисты не хотят ехать в сборные, так как, по словам одного из бывших игроков сборной Беларуси, сейчас это невыгодно и плохо влияет на имидж футболистов. Сегодня уже несколько десятков белорусских футболистов предпочли для себя не ехать в белорусские сборные, пока ситуация в стране не изменится. Открыто об этом заявил только один-форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин.

«Долгие годы белорусы поддерживали свою сборную, даже в самые сложные времена. Люди ездили за свой счет в разные страны, чтобы поддержать нашу команду. Я сам прекрасно помню времена, когда игра сборной вызывала настоящий интерес. Но потом начались времена «базановщины», когда в футбол пришли люди, которые умеют только руководить на военный лад. Лучше всего у них получается запрещать и «прессовать». Этим они и занимаются. Ну а потом был август 2020 года, после которого футболисты так и не выразили никакой солидарности со своим народом. Они просто струсили, не заступились даже словом за людей, за своих болельщиков. Мы все это почувствовали, поэтому и отвернулись от такой сборной.

Полагаю, люди не вернутся на стадион, пока в стране будет царить насилие и беззаконие. У футболистов был хороший шанс завоевать любовь всех белорусов, но они сделали свой выбор, поэтому сейчас играют сами для себя. Наиболее сознательные игроки это понимают и не имеют никакого желания ехать играть за «националку», – отмечает Александр Апейкин.

Уже на нескольких играх сборной больше, чем хорошая игра и результат Белорусскую федерацию футбола беспокоит, чтобы на стадионе не появились национальные флаги. Для этого чиновники подключают международные спортивные структуры, который не слишком разбираются в том, что происходит в Беларуси.

«Уже понятно, что федерации сейчас в первую очередь выполняют идеологическую задачу. Развитие спорта уже давно не на первом месте. Можно сколько угодно бороться с флагами, но счет на табло очевиден, сборная проигрывает 6 матчей подряд. К сожалению, в футболе нет Ермошиной, которая бы написала нужную цифру. Спортивные функционеры Лукашенко, как и вся белорусская власть, способны только на фикцию, а не на настоящий результат», – объясняет ситуацию исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности.

За день до игры в Эстонии белорусским болельщикам запретили приносить на трибуны национальные флаги, а непосредственно перед игрой не пропустили группу в бело-красно-белых комбинезонах.

Апейкин говорит, что их организация будет делать все, чтобы не допускать подобного в будущем. «Фонд обратится к УЕФА на следующую неделю за разъяснениями. Будем добиваться исправления этой ситуации», – говорит Александр Апейкин.

Национальную сборную Беларуси в этом году ждут еще два официальных матча против Чехии и Уэльса, но в турнирном плане они не решают ничего.

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