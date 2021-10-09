«Огромная очередь из-за медленной работы паспортного контроля в Беларуси» 1 9.10.2021, 21:44

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На границе Беларуси и Польши выросли многокилометровые очереди из фур.

На протяжении нескольких дней в пунктах пропуска на белорусско-польской границе ощущается напряжение, очереди грузовых автомобилей растут. С «Онлайнером» связалось несколько водителей, который не довольны скоростью пропуска автомобилей в белорусских пунктах пропуска:

«Вчера вечером заехал в терминал к нашим, белорусская сторона, в начале первого ночи. До оформления документов доехал сегодня к 12 часам дня. В 14:30 по нашему времени закрыл смену уже в Польше. Поляков прошел за час, может чуть больше. В сторону Польши в польском терминале машин было как никогда мало, внутри терминала на оформление импорта к таможеннику очереди не было вообще и работали 4 окна. Правда, людей на оформление не было», — рассказал один из читателей.

«Лично знаком с ситуацией в погранпереходе „Козловичи“. В данный момент и в сторону Беларуси, и в сторону Польши стоят огромные очереди из фур только по причине белорусской таможни. Я ехал в сторону Беларуси, между границами простоял 7 часов. Перед нашей таможней в сторону Польши огромное количество грузовиков, но за 7 часов ожидания я смог сосчитать 10—15 автомобилей, которые оформились и уехали в сторону польского таможенного терминала. Ситуация с огромной очередью в Польше в сторону Беларуси всегда такая. Огромная очередь из-за медленной работы паспортного контроля в Беларуси: грузы в терминале оформляют достаточно быстро, но на паспортном контроле иногда полночи на 8 рабочих каналов ходит один сотрудник», — утверждает еще один наш читатель.

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