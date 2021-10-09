Премьер Чехии Бабиш признал поражение на парламентских выборах 3 9.10.2021, 21:48

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Оппозиционная коалиция «Вместе» обошла партию Бабиша.

На парламентских выборах в Чехии коалиция «Вместе» набирает больше голосов, чем правоцентристское политическое движение АНО («Акция недовольных граждан»), возглавляемое премьером страны Андреем Бабишем. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на Seznam Spravy.

После подсчета 99,97% голосов «Вместе» набирает 27,78%, АНО — 27,13%. На третьем месте — коалиция, в которую входит Чешская пиратская партия и центристстская «Старосты и независимые» (15,6%), на четвертом — «Свобода и прямая демократия» (9,56%). Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

На пресс-конференции Бабиш признал поражение АНО на выборах. «Партийная коалиция "Вместе" победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим», — сказал он.

Парламентские выборы в Чехии прошли 8-9 октября. Явка на них составила 67,42%. Жители страны выбирали 200 депутатов по 14 одномандатным округам.

Незадолго до выборов были опубликованы «Документы Пандоры», где собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира, там присутствуют сведения и о Бабише. Согласно им, чешский премьер использовал 15 млн евро для покупки замка на Лазурном берегу во Франции. Средства, следуют из документов, переводились через офшоры. Сам Бабиш заявил, что никогда не нарушал закон.

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