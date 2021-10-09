«Если что-то не растет в цене, то значит уменьшается в весе или объеме» 9.10.2021, 22:28

Белорусы в шоке от роста цен.

Инфляция в Беларуси, даже по официальной статистике, вплотную подобралась к 10% за год, цены на социально значимые товары приходится сдерживать, но они все равно растут, 5 рублями за обычную бутылку подсолнечного масла уже никого не удивишь. Но ощущают ли рост цен жители Горок? Их спросил сайт horki.info.

Марина Васильевна:

Да, по лекарствам. Они нужны каждый месяц, покупаю их в государственной аптеке и могу сказать, что некоторые подорожали в два раза. Хорошо, что хоть лекарства от диабета мы получаем бесплатно. На продуктах пока не экономлю.

Ирина:

Нет, я стараюсь покупать только самые необходимые вещи, без которых не обойтись, поэтому на ценники особо не смотрю. Но если я выбираю что-то конкретное из схожих групп товара, то беру самое дешевое. Живу без изысков. Хотя, могу отметить, что сейчас жить труднее, чем год назад.

Сергей:

На топливо – точно. Я заправляю свое авто дизелем, он сильно подорожал даже по сравнению с прошлым годом. То, что продукты поднялись в цене, особо не ощущаю – у меня родители живут в деревне, выращивают все свое, и мясо тоже. Так что моей семье проще. Часто бываю в России, в Смоленской, Брянской, Орловской областях. Там цены на продукты вообще страшные. Может, только сахар дешевле на пару копеек.

Анатолий:

Да, все подорожало. А если что-то не растет в цене, то значит уменьшается в весе или объеме. По-всякому нас, покупателей, пытаются обойти. Я пенсионер, если год назад мне хватало на поход в магазин определенной суммы, то теперь – нет. Прибавки к пенсии особо не ожидаю, она очень малая. Государство должно подумать о том, чтобы выплачивать пенсионерам компенсацию согласно росту цен.

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