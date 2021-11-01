Врачи назвали главный канал широкого распространения коронавируса 2 1.11.2021, 8:17

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Медики в очередной раз подчеркнули необходимость оставаться дома.

По оценкам специалистов, дети и подростки – это одни из главных распространителей SARS-CoV-2.

Такое заявление сделали врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев, передает ura.ru.

В частности, по словам Болибока, через подростков действует устойчивый канал передачи инфекции.

У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи, уточнил ученый.

Иммунолог высказал мнение, что как раз из-за этого пандемия может не заканчиваться.

Тем временем Скулачев добавил, что из-за роста числа привившихся людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодых.

«Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного», – сказал биолог.

Он отметил, что молодежь легко переносит коронавирус, но из-за безответственности так же просто его распространяет.

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