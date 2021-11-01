Врачи назвали главный канал широкого распространения коронавируса

Врачи назвали главный канал широкого распространения коронавируса2
- 1.11.2021, 8:17
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Медики в очередной раз подчеркнули необходимость оставаться дома.
По оценкам специалистов, дети и подростки – это одни из главных распространителей SARS-CoV-2.
Такое заявление сделали врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев, передает ura.ru.
В частности, по словам Болибока, через подростков действует устойчивый канал передачи инфекции.
У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи, уточнил ученый.
Иммунолог высказал мнение, что как раз из-за этого пандемия может не заканчиваться.
Тем временем Скулачев добавил, что из-за роста числа привившихся людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодых.
«Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного», – сказал биолог.
Он отметил, что молодежь легко переносит коронавирус, но из-за безответственности так же просто его распространяет.