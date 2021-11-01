Рецепт победы Артем Черников

1.11.2021, 8:24

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Все ингредиенты для этого у нас есть.

Свершилось! 1 ноября объявлен днем начала домашней забастовки в Беларуси. Кажется, что все в нашей стране ждали этого момента со дня, когда Сергей Дылевский объявил предзабастовочное состояние.

Предпосылок для забастовки меньше не стало. Даже наоборот, каждый день правления узурпатора добавляет нам поводы. По моему мнению, есть два ключевых момента этого страйка. Во-первых, никто не забыл причины по которым вообще народ развернулся против диктатора. Во-вторых, просто дикое отношение к народу во время пандемии коронавируса.

Судите сами: в Орше по ночам копают могилы, а буквально через день-два (опять же ночью) водители общественного транспорта, по распоряжению тирана, снимают из автобусов рекомендации по мерам безопасности.

Белорусам еще в прошлом году стало ясно, что позаботиться о нас можем только мы сами. Главный ковид-идиот страны провалил все, что только можно было. Экономика, спорт, здравоохранение. Усугубил свой и без того плохой политический статус как на западе, так и на востоке. Вывод — давно пора менять лысую резину.

Рецепт нашей победы элементарен. И все ингредиенты для этого у нас есть. Для начала, у нас есть основа — мы сами, народ Беларуси, который сказал узурпатору «Нет!». Далее добавляем мотивацию. Тут уже у каждого индивидуальные цели, которые объединяет одно — мы все хотим жить лучше. Для этого надо сначала объединится и решить общую проблему.

Также, безусловно, нам нужен сильный лидер. И нам с этим повезло. Сергей Дылевский взял на себя инициативу и смело заявил о требованиях простых белорусов. Все гениальное просто — остаться дома. Безопаснее плана и стратегии просто нет. Это не нарушает никаким образом законы. Есть миллионы оснований и уважительных причин невыхода на работу.

Игнорируемый со всех сторон Лукашенко точно не выдержит этого. Ему страшно, что те остатки экономики, которые пока остались в Беларуси, остановятся в один момент. Представьте, что будет если бухгалтерский отдел не выйдет на работу. Не проведет нужные платежки на другие сопутствующие предприятия. Парализовано будет сразу несколько отраслей. День, два, неделя — и посмотрите, как быстро режим начнет выпускать политзаключенных, пытаться торговаться с народом, который его точно не простит.

Без того замученные узурпатором чиновники сами укажут Лукашенко на дверь. Ведь его истерики они будут слышать и видеть первыми.

У нас нет времени на раздумья. Решить надо сейчас и незамедлительно — остаться дома. Списки рекомендуемых товаров уже давно ходят в Сети. Мы спокойно выдержим период дезинсекции и навсегда забудем о тараканах в нашей стране.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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