Денис Гутковский: Сегодня у нас всех есть второй шанс 2 1.11.2021, 8:36

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1 ноября каждый уважающий себя белорус должен просто остаться дома.

Известный фитнес-тренер Денис Гутковский обратился ко всем белорусам в первый день общенациональной забастовки. В своем обращении он рассказал об ответственности и возможности поступить по-мужски:

— Сейчас у нас всех есть второй шанс. Кто хотел, тот знал. Тот подготовился. Ведь в глубине души мы не хотим работать на этот режим, мы хотим сделать что-то чтобы это изменить.

1 ноября каждый уважающий себя белорус должен просто остаться дома. Это принесет нам свободу, если мы все вместе сложим руки и поступим так, как нам подсказывает наше человеческое внутри.

1 ноября все белорусы остаемся дома и лишь от тебя зависит, приложишь ли ты к этому все свои силы.

Стачке быть!

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