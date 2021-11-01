Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку 1.11.2021, 8:39

Зоран Заев

фото: reuters

Политик объявил о своем решении отставке на фоне результатов муниципальных выборов в ряде городов страны.

Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев вечером в воскресенье, 31 октября, объявил о намерении уйти в отставку, передает dw.com.

В этот день в в ряде городов страны состоялся второй тур выборов мэров, на которых правящая партия потерпела поражение.

"Я беру на себя ответственность за нынешнее развитие ситуации, - заявил Заев, выступая перед журналистами. - Я ухожу с поста премьер-министра и председателя партии (Социал-демократический союз Македонии. - Ред.)".

Особенно болезненным для партии Заева Социал-демократический союз Македонии, который возглавляет в Республике Северная Македония правящую коалицию под названием "Мы можем", стало поражение на выборах мэра столицы страны Скопье. В этом городе победу одержала кандидат от оппозиции Данела Арсовска, набравшая, согласно результатам выборов, доступным на вечер 31 октября, 55,85% голосов. Кандидат от партии Заева - Петре Шилегов - после подсчета около 60% избирательных бюллетеней получает поддержку лишь 40,60% избирателей.

Зоран Заев занимал должность главы правительства Республики Северная Македония с 30 августа 2020 года.

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