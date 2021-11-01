Назван ТОП-7 самых распространенных автомобилей в Беларуси

Назван ТОП-7 самых распространенных автомобилей в Беларуси3
- 1.11.2021, 8:43
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Какие марки оказались самыми популярными?
Самая популярная марка автомобиля в Беларуси – Volkswagen. Такие данные опубликованы на сайте Национального статистического комитета (Белстата).
По данным на конец 2020 года, 422 815 машин этого бренда находилось в собственности белорусов.
Вторую строчку заняли автомобили ВАЗ — 380 991 автомобиль. На третьем месте находится Renault — 212 094 авто. Четвертое место у Audi. Пятую позицию занимает Ford. далее Peugeot. Замыкает ТОП-7 бренд BMW.
По данным Министерства внутренних дел, на конец 2020 года парк транспортных средств в организациях составил 520 тысяч, в личной собственности белорусов – 3,912 млн машин.