Ученые из Чехии разгадали рецепт 3000-летнего пива 1.11.2021, 8:49

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У него был аромат сидра и послевкусие лимона.

Важное открытие было сделано чешскими учеными, которые тщательно изучали состав травяного пшенного пиво. Впервые, оно было сварено еще в Богемии. С чего же началось их исследование? Ученые узнали о древнем продукте изучая сосуд, которому уже более 3000 лет. При детальном осмотре изобретатели увидели остатки жидкости.

Об этом сообщает Czech Radio.

Так вот, древний сосуд был обнаружен еще в 2017 году, неподалеку села Кладина. Помимо этого, внимание ученых привлек и внешний вид посудины, так как она была украшена изображениями солнца и лебедей.

Археолог Мартин Голец заявил, что похожие посудины были обнаружены в Европе задолго до 2017 года. При этом, именно чешские ученые стали первыми, кто занялся их изучением, сохранив свойства внутреннего слоя посудины. О процессе изучения, Голец говорит следующее: «При осмотре посудины на дне был обнаружен осадок. Сначала, исследовали подумали, что это слой грязи. Далее, химик взял пробы осадка и предположил, что это что-то похожее на злаки. Как оказалось, это действительно, осадок, который образовался от проса». Так же были обнаружены остатки травяных растений и крахмала».

Получение результаты подтолкнули к выводу, что посудина активно использовался с целью варки пива. После ряда исследований, Лукаш Кучера решил поэкспериментировать и сварить пиво по древнему рецепту. В основе пива были такие ингредиенты как пшено, дикие дрожжи и травы. В итоге, получился интересный напиток, который внешне похож на пиво, имеет аромат сидра, и послевкусие лимона.

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