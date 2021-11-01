«Газпром» начал поставлять газ в Молдову по новому контракту 1.11.2021, 8:55

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фото: ТАСС

Цена оказалась в два раза ниже рыночной стоимости.

Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет, сообщает dw.com.

Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ, закрепленная в новом договоре, составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.

Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.

Переговоры о поставках газа в Молдову

23 октября официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пригрозил, что российская энергетическая компания может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Тогда же Куприянов указал, что, по подсчетам "Газпрома", долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн.

Переговоры о поставках российского газа в Молдову продолжались около месяца. До заключения нынешнего контракта по поставкам цена на газ для республики формировалась по смешанному принципу, то есть понижалась при больших объемах закупки. Этот контракт истек 30 сентября. Поскольку стороны в течение месяца не могли договориться о новых условиях, действие старого соглашения продлевали дважды.

На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

22 октября из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдовы объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.

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