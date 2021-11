НТВ опять ударило плеткой по Лукашенко 6 1.11.2021, 8:58

Было обработано два кейса.

НТВ вчера опять ударило по Лукашенко. Пока нежно, но удар плеткой состоялся, пишет телеграм-канал CYNIC. Всего было обработано 2 кейса:

1) Ограничения по COVID. Раньше Россию этот кейс не беспокоил, хотя выпады в сторону российского руководства происходили неоднократно еще до политического кризиса. Демонстрация "обливания дезинфектантом" с намеком на "помешательство" - это "колючка" в адрес выступления про "бункер", адресованного Путину.

2) Мигранты. Насчет мигрантов приезжал договариваться непосредственно генеральный прокурор, который взамен получил поток чуши про "Леопардов". Кейс с мигрантами требуют решить западные партнеры, причем обращаются они в Москву, чтобы та регулировала своего "брата по окопу".

Так уж вышло, что окопы у "братьев" разные и из одного постоянно летят непроизвольные гранаты в сторону второго.

Кризис с мигрантами продолжится, потому что консервация ситуации за счет интегрирования России в военное противостояние с Европой - это единственный шанс для политического выживания Лукашенко. И чем более продолжительным будет кризис, тем проще будет Лукашенко прятаться за спину Путина, оставляя Беларусь на периферии международной политики.

С этой целью Лукашенко поставил своей "целью фикс" перед 4 ноября жестить с Польшей. Вероятны провокации в течение этой недели, потому что в случае саммита Лукашенко теоретически заставят подписать карты.

Форма давления на Лукашенко пока выглядит достаточно своеобразной, поскольку за "карты" Лукашенко не предоставят ни очередной кредит, ни даже обещания дать его в будущем.

Многое решится 4 ноября, но сами по себе карты не учитывают специфическую деталь. Лукашенко, хоть и живет по принципу "Suck it and see" (Попробуй и узнаешь/Поживем - увидим), но осознает, что интеграция во время внедрения двойных американских и "пятых" европейских санкций не столь уж и выгодна, потому что она превращает Беларусь в закрытый "испытательный полигон", где пьяный охранник каждую ночь будет красть все оборудование.

Сейчас Россия активно налаживает контакты с Западом. Полный озабоченности Лавров бегает за Байденом, чтобы договориться о грядущем контакте.

Решили даже старую схему с "проблемным Донбассом" включить в ход. Видна тенденция России выйти на компромисс с Западом, и США настороженно "щупает" обстановку.

Беларусь - проблемный кейс, который нарушает "европейскую гармонию".

