Пьяному Азаренку напомнили о судьбе главных алкоголиков «третьего рейха» 11 1.11.2021, 9:05

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Один из них занимался пропагандой, а второй руководил квази-рабочей организацией.

История об омерзительной выходке пропагандисток Гладкой и Лебедевой, а также их коллеги Азаренка в Куропатах (там они глумились над памятью жертв сталинизма и приставали к иностранным дипломатам, пришедшим почтить память убитых) дополнилась одной пикантной подробностью: Азаренок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сенсацией эта деталь не стала, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман. Алкоголизм, как, впрочем, и пристрастие к наркотикам – бич людей, которые служат преступным режимам (как в карательных органах, так и в пропаганде) и понимают, что за преступления придется когда-нибудь отвечать. Их жизнь – это часто соревнование между алкоголем, которых их разрушает и нередко сводит в могилу, и правосудием, дамоклов меч которого свисает над их головами и в чьи руки они рискуют попасть после краха диктатуры.

Для всех алкоголиков на службе у преступных режимов есть один поучительный пример, о котором им обязательно следует помнить: издатель антисемитского рупора нацистской пропаганды Der Stürmer Юлиус Штрайхер и глава «Германского трудового фронта» Роберт Лей – пожалуй, самые знаменитые пропойцы «третьего рейха» оказались в итоге на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса. Лей покончил с собой, а Штрайхера казнили.

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