Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заболела коронавирусом 3 1.11.2021, 9:11

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Джен Псаки

Фото: Getty Images

Она не уехала с президентом Джо Байденом на саммит G20 в Рим.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус. Она не уехала с президентом Джо Байденом на саммит G20 в Рим.

Об этом пишет Daily Mail.

Члены ее семьи ранее получили положительные тесты.

«В последний раз я контактировала с президентом Байденом во вторник, когда мы сидели на расстоянии более шести футов друг от друга и были в масках. Благодаря вакцине я почувствовала только легкие симптомы, что позволило мне продолжать работу из дома», — заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что после консультаций приняла решение в среду не сопровождать Байдена в заграничной поездке из-за положительных тестов ее семьи.

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