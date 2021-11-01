Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заболела коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заболела коронавирусом3
- 1.11.2021, 9:11
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Она не уехала с президентом Джо Байденом на саммит G20 в Рим.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус. Она не уехала с президентом Джо Байденом на саммит G20 в Рим.
Об этом пишет Daily Mail.
Члены ее семьи ранее получили положительные тесты.
«В последний раз я контактировала с президентом Байденом во вторник, когда мы сидели на расстоянии более шести футов друг от друга и были в масках. Благодаря вакцине я почувствовала только легкие симптомы, что позволило мне продолжать работу из дома», — заявила она.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что после консультаций приняла решение в среду не сопровождать Байдена в заграничной поездке из-за положительных тестов ее семьи.