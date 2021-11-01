БОР: Что бы ни происходило, оставайтесь дома

БОР: Что бы ни происходило, оставайтесь дома1
- 1.11.2021, 9:19
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На многих предприятиях Беларуси уже не хватает сотрудников.
Мы никогда не прекращали борьбу. Неважно, кто и когда присоединился к освободительному движению Беларуси. Важно только то, что мы вместе движемся к одной цели и только вместе мы можем ее достичь, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
В голове держим тезисы:
На многих предприятиях УЖЕ не хватает сотрудников.
Многие сотрудники УЖЕ на больничных из-за пандемии коронавируса.
Мы победим, потому что у нас есть воля к победе и решительные действия.
Продолжать действовать в таких условиях, конечно, хлопотное дельце, но куда лучше, чем просто рассуждать о действиях. Ведь только тогда есть осознание того, что мы — двигатели процесса.
Почему команда БОРа так навязчиво говорит о действиях? Потому что только действия приводят нас к результату. Что бы ни происходило, оставайся дома.
Стачке быть!