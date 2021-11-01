Шок для Путина: мировые СМИ оценили последствия удара беспилотника Bayraktar на Донбасе 21 1.11.2021, 9:25

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Противник не смог ни обнаружить, ни сбить украинский дрон.

В Турции активно обсуждают недавний удар украинского беспилотника по террористам на Донбасе. Все дело в том, что он турецкого производства. И не только, пишет telegraf.by.

Турецкое издание Yeni Akit и вовсе назвало удар Bayraktar по батарее террористов «большим шоком для Путина». Применение украинской армией турецких дронов оказалось полной неожиданностью не только для агрессоров на Донбассе, но для политиков и военных в Москве, уверены в Турции.

Позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных ДНР. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — рассказал тогда главред украинского издания Цензор, противник не смог ни обнаружить, ни сбить украинский дрон.

Там также пишут, что дроны, которые Турция продала Украине, вызвали бешенство не только в России, но и в Индии.

Санбир Сингх Ранхотра, автор базирующегося в Индии сайта TFIglobal, заявил, что «использование Украиной беспилотников против пророссийских повстанцев может иметь катастрофические последствия для Турции.

Кстати, беспилотник Bayraktar будут обслуживаться и производиться по турецкой лицензии в Украине. Во всяком случае, и украинские власти, и турецкие представители производителя это подтверждают.

Официально в России говорят пока только о обеспокоенности.

Отвечая на вопрос о покупке Украиной самолетов Bayraktar TB2 SİHA у Турции и их использовании против пророссийских сепаратистов на Донбассе, Небензия сказал: «Украина ведет очень опасную игру. Ее игра с беспилотными летательными аппаратами может привести к последствиям, которые Украина не может даже представить себе. Они должны понимать, что ведут опасную игру».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил, что «поставки подобных вооружений украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации» на Донбассе.

В США представители Госдепартамента призвали обе стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но с оговоркой.

«Но давайте будем откровенными – поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского бойца», – подчеркнули в посольстве. В заявлении отметили, что официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию, «не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности».

Вопрос использования Украиной беспилотников Bayraktar обсуждали и на заседании Трехсторонней контактной группы, о чем на своей странице в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш, напомнив, что российские беспилотники «Орлан-10» давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА нет.

«ВСУ были вынуждены применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили Bayraktar, который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них «достаточно сил и средств, чтобы управиться с беспилотниками». Видимо, эти «силы и средства» еще не довезли из московского военторга», передает слова Гармаша портал «Гордон».

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