«Муж сестры, крепкий мужчина, строитель, не смог дойти до поликлиники» 3 1.11.2021, 9:33

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История о том, как COVID-19 поразил белорусскую семью.

Телеграм-канал COVID-19 BY опубликовал «ковидную историю» обычной белорусской семьи:

— Первой заболела младшая сестра. У нее была невысокая температура, но пропали запахи. В поликлинике врач сказал, что раз температура невысокая, то тест делать не положено. Следом за ней заболели все домашние.

Второй заболела старшая сестра, у нее пропало обоняние, и температура была 37, 5. Она вычитала в интеренете, чтобы получить тест на корону, нужно не говорить, что обоняние пропало (скажут, что нос заложен), а что обоняние исказилось. Так она и сделала, сказала что апельсин пахнет стиральным порошком, и завысила температуру до 38,5, и все-таки получила направление на тест - он оказался положительным.

Третьим заболел муж сестры. У него очень быстро поднялась температура до 38. Он, крепкий мужчина, строитель, не смог дойти до поликлиники километр и вызвал такси. Сатурация на одной руке была 98, а на второй - 94 . Врач записала в карточку большее значение 98. В КТ ему отказали, он начал скандалить, говорить, что у жены положительный ПЦР на корону. Врач отправил на "флюорографию", и таких в очереди на бесполезный рентген грудной клетки было много. В очереди люди говорили, что сюда отправляют "на от…сь». Понятно, что на снимке ничего не было видно - ковидное поражение легких видно только на КТ. Врач сказал мужу сестры, что, если станет плохо, просто вызывайте скорую. Тот пришел домой, и на следующий день температура поднялась до 39, 2 и не сбивалась парацетомолом. Вызвали скорую. Бригада сразу спросила: почему не делали КТ?!!! — Потому что на от…сь сделали рентген легких. По приезду в больницу сатурация у мужчины была уже 91, а КТ показало 50% поражения легких.

Что характерно, в этот день у него закончилась самоизоляция, которую посчитали с дня начала симптомов его жены +7 дней. Сейчас лежит под капельницей, дышит кислородом.

Бабушка заболела примерно в тоже самое время. Ей быстро стало плохо, появилась слабость. В поликлинике сделали КТ - 50% поражение легких. Сестра вызвала скорую и поехала с ней в больницу. В приемном отделении ждали долго, мимо прошло много пациентов, человек 50. Все они были пожилого возраста. Только парень и девушка лет 35-и. У всех спрашивали про прививки. Сестра слышала ответы — никто не был привит, ни один человек! Многих пожилых привозили уже лежа на каталках, на животе, потому что сложно дышать. По итогу бабушку положили в палату (хоть на коридоре лежать не пришлось). Но, по словам сестры, в приемном отделении было " страшненько".

От себя можем добавить только одно: Оставайтесь дома.

Мы берем борьбу в свои руки!

Носим маску

Прививаемся

Сидим дома

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