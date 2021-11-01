В Беларуси хотят ввести налог на богатство15
- 1.11.2021, 9:46
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Кто будет его платить?
В Беларуси хотят ввести налог на богатство. Об этом в интервью пропагандистам ОНТ рассказал «депутат» «палатки» Андрей Савиных (тот самый, который признал, что власти выдают визы иракским мигрантам).
В ответ на вопрос ведущего, введут ли налог на богатство, он сказал так:
— Подоходный налог – это уже в какой-то степени налог на богатство. Единственное, что рано или поздно нам придется уходить от плоской шкалы подоходного налога, переходить на прогрессивную.
Савиных рассказал, в каких случаях может применяться прогрессивная ставка налога.
— Второе – налог на недвижимость. То есть если человек имеет несколько квартир, машин или домов, то здесь должна быть прогрессивная ставка налога. Я думаю, что мы в этом направлении идем, это направление, в котором движется весь мир, это будет сделано рано или поздно.