Врачи назвали самый полезный для сердца и щитовидной железы продукт 4 1.11.2021, 10:02

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Содержащиеся в нем вещества важны также для работы мозга и сетчатки глаз.

Сельдь является очень полезной для здоровья рыбой, так как она содержит необходимые жирные кислоты, витамины, минералы и аминокислоты. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус, пишет u-news.com.ua.

«Сельдь является одним из лучших источников Омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания», - написала она в Instagram.

Подробнее Фус отметила, что у людей, в рационе которых регулярно присутствуют Омега-3, намного реже обнаруживаются депрессия или проблемы с кожей.

Кроме того, эти жирные кислоты важны для работы мозга и сетчатки глаз. Они также препятствуют преждевременному образованию морщин.

«Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной и селен. У сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности - 50 мкг», - объяснила эксперт.

По словам диетолога, регулярное употребление сельди положительно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. «Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами», - заявила Фус.

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