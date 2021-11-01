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В Речицком автопарке водителей осталось на «три дня»?

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  • 1.11.2021, 10:15
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В Речицком автопарке водителей осталось на «три дня»?

Та же проблема — и с кондукторами.

Речицкий филиал «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс» срочно нуждается в водителях. Некомплект на эту вакансию составляет 29 человек. Та же проблема и с кондукторами, но не настолько катастрофичная - их нужно 12 человек, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Зарплату за двухсменный график в автопарке обещают: 850 BYN водителям и 600 BYN кондукторам. С такими предложениями Речица может остаться без общественного транспорта.

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