закрыть
1 ноября 2021, понедельник, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два поезда столкнулись в туннеле возле английского Солсбери

  • 1.11.2021, 10:19
  • 2,018
Два поезда столкнулись в туннеле возле английского Солсбери
иллюстрационное фото

Обошлось без жертв.

В результате столкновения поездов в туннеле Фишертон в графстве Уилшир пострадали около дюжины человек, погибших нет, передает dw.com.

При столкновении двух поездов в туннеле Фишертон, расположенном между городами Андовер и Солсбери, в графстве Уилтшир на юге Англии, в воскресенье, 31 октября, пострадали свыше десяти человек.

По сообщению пресс-службы полиции, в результате инцидента никто не погиб, однако несколько человек, в том числе машинист одного из поездов, были доставлены в больницу.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс объявил о начале расследования. В свою очередь, полиция сообщила, что ее сотрудники проведут у туннеля Фишертон всю ночь, выясняя обстоятельства произошедшего.

По одной из версий, один из поездов наехал на некий предмет, находящийся на путях, после чего сошел с рельсов, а второй поезд врезался в него сзади.

Железнодорожная компания NetworkRail опубликовала в соцсети Twitter заявление, согласно которому речь идет о поездах, направлявшихся из Портсмута в Бристоль и из Лондона в Хонитон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип