Власти Москвы готовят план отказа от мигрантов на стройках 6 1.11.2021, 10:31

5,858

За образец предлагают взять организацию строительства в США и европейских странах.

Мэрия Москвы разработает план мероприятий, который позволит обойтись без мигрантов на стройках. О этом сообщил в интервью РБК вице-мэр российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», ― сказал Бочкарев.

Он привел в пример организацию строительства в США и европейских странах, где рабочие подготовлены «гораздо лучше», благодаря чему «один человек заменяет троих». По словам Бочкарева, на нескольких стройках в Москве идет эксперимент по внедрению похожего формата: «например, плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170».

Бочкарев отметил, что работающие на столичных стройках мигранты разъехались во время пандемии. По оценке вице-мэра, из 120 тысяч иностранных рабочих осталось «около 40 тысяч, не больше».

В основном на стройках работают граждане Узбекистана и Киргизии, также стало больше жителей Московской области, отметил Бочкарев. Однако, по его словам, «на объект нельзя просто прийти». «Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов», — отметил вице-мэр.

Также, по его словам, столице не хватает рабочих и инженеров. Дефицит трудовых ресурсов он оценил в 40%.

Бочкарев рассказал, что средняя зарплата мигранта на стройке выросла с 30 тысяч рублей до 50-60 тысяч, «но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать».

В конце мая глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными. По его словам, среди 482 тысяч человек, содержащихся сейчас в исправительных учреждениях, около 188 тысяч могут заниматься принудительными работами.

В Москве и Подмосковье заключенных начали привлекать к работам на стройках уже в начале июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».