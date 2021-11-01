Прогноз по валютам: что произойдет в обменниках Беларуси с наступлением ноября 1 1.11.2021, 10:50

6,000

Высокие мировые цены на нефть скажутся на колебаниях курсов.

Каким будет настроение иностранных валют в первую неделю ноября, и что может измениться на внутреннем валютном рынке?

Об этом рассказал специально для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб:

– Итоги прошедшей недели на валютных рынках, причем как на внешних, так и на белорусском, оказались несколько забавными. С одной стороны, внутри недели были достаточно заметные колебания иностранных валют как друг к другу, так и к белорусскому рублю. Но при этом итоги недели оказались более чем скромными.

Если говорить о внешних рынках, то можно отметить падение доллара и укрепление российского рубля. Правда, все эти движения оказались достаточно незначительными. Так, за неделю пара евро/доллар выросла с 1,1630 до 1,1650, или на 0,2%.

Доллар к российскому рублю подешевел с 70,8 до 70,5 российского рубля, или на 0,5%. Евро подешевел с 82,4 до 82,2 российского рубля , или на 0,3%.

В результате такой внешней динамики к белорусскому рублю доллар и евро немного подешевели, а российский рубль незначительно подорожал. Доллар за неделю снизился на 0,3%, евро – на 0,12%, а российский рубль укрепился на 0,16%.

Снижение доллара и евро перевесило рост российского рубля и в результате валютная корзина подешевела на весьма скромные 0,04%. Тем не менее это укрепление белорусского рубля, которое идет уже четыре недели подряд.

Доллар и евро в середине прошлой недели, а валютная корзина – к ее концу в очередной раз обновили минимумы с начала года.

На начавшейся неделе благодаря высоким мировым ценам на нефть может продолжиться умеренное укрепление российского рубля к другим мировым валютам.

И при таком сценарии доллар может незначительно подешеветь - до 2,42 белорусского рубля,

евро может столь же скромно снизиться – до 2,82 белорусского рубля,

а российский рубль имеет шансы вырасти – до 3,44 белорусского рубля за 100 российских.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».