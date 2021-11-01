Оксфордский словарь назвал слово 2021 года 1.11.2021, 10:44

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Ученые отметили резкий всплеск употребления этого слова.

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. В этом году им стало слово vax (то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать"), пишет unian.net.

Понятие вакцины (vaccine) существует в английском языке с конца 1790-х годов - примерно в то время английский врач Эдвард Дженнер обнаружил, что коровья оспа может быть использована для вакцинации людей против смертельного вируса оспы.

Согласно пресс-релизу на сайте издательства Оксфордского университета, слово vax к сентябрю 2021-го использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м.

"Vax - наше слово года в 2021 году. ... Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", - говорится на сайте.

Словарь также отметил учащенное распространение производных этого слова. К примеру, таких как vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с "селфи"), anti-vaxxer (противник вакцинации), double-vaxxed (человек, вакцинированный двумя дозами).

По данным Оксфордского словаря, тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax наблюдается и в других языках. Так в Португалии на сегодняшний день это слово звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад, а во французском языке теперь практически всегда говорит именно о прививке против COVID-19.