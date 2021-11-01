Медики назвали самые распространенные осложнения после COVID-19 2 1.11.2021, 10:51

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Здоровье не будет прежним даже у тех, кто перенес болезнь в легкой или бессимптомной форме.

Коронавирус вызывает множество неприятных последствий и может поражать практически все органы человека. Осложнения могут возникнуть как сразу, так и через полгода после выздоровления. Никто не может точно дать ответ от чего это зависит.

На что в первую очередь влияет вирус, рассказала пульмонолог Светлана Бычкова, передает cursorinfo.co.il.

Первое, что поражает вирус — это дыхательная система человека. После болезни у некоторых пациентов наблюдается отдышка, кашель, затруднительное дыхание. Это может проявляться после любой физической нагрузки. Даже после подъема по ступенькам. Как правило, легкие достаточно быстро восстанавливаются после болезни, но врачи рекомендуют сделать контрольный рентгеновский снимок через год после выздоровления.

Также от болезни страдает желудок. Такие проблемы могут наблюдаться у 20-30% пациентов. Это, в первую очередь, происходит из-за большого объема лекарств, выпитого во время болезни. Чаще всего поступают жалобы на потерю веса и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

COVID способен влиять на работу нервной системы, проникая в клетки мозга. Его частицы травмируют нейроны и те постепенно отмирают. Это может провоцировать рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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