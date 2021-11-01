Под Щучином белорус напал с косой на инспекторов природоохраны
- 1.11.2021, 10:58
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Мужчина ловил рыбу.
Браконьер с косой напал на инспекторов природоохраны в Щучинском районе, передает s13.ru. Нападение было зафиксировано нагрудными регистраторами инспекторов.
Таким образом житель деревни Русаки пытался избежать ответственности за незаконную рыбалку запрещенными орудиями лова. Сейчас он является фигурантом уголовного дела.
Инспекторы оказались у мужчины в ходе проверки сигнала о том что тот занимается незаконной рыбалкой. Но нетрезвый на тот момент браконьер взял в руки косу для защиты, как выяснилось, многочисленных орудий для незаконной ловли.