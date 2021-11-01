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Операция «Жара»: кибер-партизаны опубликовали данные о зарплатах Эйсмонт, Азаренка и других лукашистов

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  • 1.11.2021, 11:04
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Операция «Жара»: кибер-партизаны опубликовали данные о зарплатах Эйсмонт, Азаренка и других лукашистов

Взломана база ФСЗН.

Операция «Жара» продолжается. Белорусские кибер-партизаны взломали базу ФСЗН опубликовали данные о зарплатах Эйсмонт, Азаренка и других известных лукашистов.

«Теперь есть данные по местам работы и зарплатам официально трудоустроенных граждан РБ. Эти данные позволят нам определить кто где работает и уведомить каждое предприятие, послав им инструкции в решающий момент.

Хватит кормить преступную банду Луки. Переходите на зарплату «в конвертах», оставайтесь дома, закупайте валюту и продовольственный запас. Только мы сами можем отстоять свою свободу», — написали кибер-партизаны.

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