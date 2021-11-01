Как США конкурируют в воздухе с Китаем и Россией 1.11.2021, 11:55

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Американским ВВС просто необходимо больше истребителей.

В недавно опубликованном докладе Института аэрокосмических исследований Митчелла под названием "Истребители будущего для нашей страны: Мост в будущее" описан ряд инновационных идей, призванных обеспечить флоту ВВС глобальное доминирование в мире, который захватывают китайские и российские стелс-истребители пятого поколения. В отчете приведен ряд подробных рекомендаций, в том числе призыв снять с вооружения самолеты F-15C/D Eagle, A-10C Warthogs и F-15E Strike Eagle. Рекомендации отдают предпочтение всему "новому" перед "старым", списывая со счетов истребители четвертого поколения 1980-х годов выпуска. ВВС будущего должны преимущественно состоять из платформ вроде модернизированных истребителей пятого поколения F-22 Raptor, F-35 или шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

"Фокус" перевел новую статью Криса Осборна — высококвалифицированного эксперта по закупкам, логистике и технологиям, в прошлом работавшего в Пентагоне. Статья посвящена будущему США и тому, что нужно сделать в первую очередь.

"Способность ВВС США защитить небеса находится в кризисе", – говорится в исследовании.

Похоже, исследование основано на убеждении, что российские и китайские системы ПВО слишком продвинуты, точны и эффективны для старой американской авиации. Именно поэтому доклад Института аэрокосмической промышленности Митчелла призывает отказаться от широко обсуждаемого модернизированного F-15EX, поскольку он все еще является самолетом четвертого поколения, выпущенным в 1980-х годах.

"Хотя F-15C/Ds, F-16C/Ds и A-10C были усовершенствованы благодаря программам продления срока службы и модернизации, факт остается фактом: их невозможно модернизировать до такой степени, чтобы они могли выжить в условиях современных угроз", – подчеркивают авторы.

Исследование рекомендует продлить срок службы F-16 Fighting Falcon. Возможно, это связано с его ролью в миссиях по обороне собственной территории и других сценариях, в которых ВВС уже достигли превосходства в воздухе. Авторы отчета осознают, что модернизированные F-16 Fighting Falcons, будучи гораздо дешевле новых F-15EX Eagle II, могут эффективно выполнять любые миссии, требующие технологий четвертого поколения. Например, срок службы F-16 Fighting Falcon продлен благодаря усовершенствованиям конструкции, планера, вооружения и электроники.

Кроме того, поддержка F-16 Fighting Falcon в исследовании вызвана стремлением создать новый стелс-самолет новой конструкции, способный выполнять некоторые из задач, ожидаемых от F-16 Fighting Falcon. В отчете цитируют начальника штаба ВВС генерала Чарльз Брауна, который описал концепцию Multi-Role X как создание "новой модели, не похожей на F-16, выполняя его функции быстрее и с использованием цифровых средств".

"Хорошей идеей может стать создание нового истребителя на основе изначальной концепции Lightweight Fighter и программы F-117, – говорится в отчете. – Если ВВС хотят получить другие варианты, кроме F-35A и NGAD на 2030-е годы, следует начать конкурс на новый истребитель уже сейчас". В докладе утверждается, что в долгосрочной перспективе это позволит использовать преимущества создания новой платформы с "открытой архитектурой" и общими стандартами IP-протокола, что обеспечит технологическую инфраструктуру для быстрой модернизации при появлении новых технологий, оружия, вычислительной техники и авионики.

Еще одним устаревшим истребителем, получившим полное одобрение авторов исследования, стал F-22 Raptor, что неудивительно. Авторы сетуют на досрочное прекращение программы закупок F-22 Raptor, из-за чего истребителей приобретено меньше, чем ожидалось. Важно подчеркнуть, что, несмотря на все преимущества самолетов шестого поколения, исследование высоко оценивает именно истребитель F-22 Raptor как ключ к воздушному господству. Звучит логично, ведь F-22 Raptor – это не только стелс-самолет пятого поколения, превосходящий все остальные истребители в мире, но и платформа, которая постоянно дополняется новым оружием, датчиками, вычислительной техникой и авионикой. За последние годы обновленное программное обеспечение значительно улучшило системы целеуказания и наведения в полете важнейших видов ракет класса "воздух-воздух", в том числе AIM-9X Sidewinder и AIM-120D AMRAAM. Увеличение дальности, отказоустойчивости, точности и технологии наведения этого оружия повысит его универсальность в столкновениях с российскими или китайскими истребителями пятого поколения.

Проще говоря, ВВС просто необходимо больше истребителей. Эта рекомендация основана на понимании того, что даже некоторые из самых современных истребителей пятого и шестого поколений, скорее всего, будут потеряны или уничтожены в конфликте высокого уровня против таких сильных противников, как Россия или Китай. В докладе используется термин "оперативная плотность", обозначающий большое количество истребителей, необходимое в случае воздушных боев.

"ВВС будущего должны обладать дополнительными резервами, чтобы оперативная плотность и темп не страдали из-за боевых повреждений и выхода истребителей из строя", – делают вывод авторы исследования.

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