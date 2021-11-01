Кремль нанес несколько ответных ударов по синепалому безумцу 1 1.11.2021, 12:05

2,122

У режима будут новые роковые ошибки — внутри, и снаружи.

«Империя наносит ответный удар». Даже несколько, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Удар медийный. НТВ посвятил синепалому безумцу несколько ярких минут в воскресном эфире. Продемонстрировали ковид-диссидентство с очень толстым намеком на психическое состояние персонажа. А чего скрывать-то? И так давно все понятно с отъехавшей кукухой, особенно если видео с совещаний давать без купюр.

А также возложили ответственность за миграционный кризис на границах Беларуси с ЕС с прозрачным посылом европейским партнером - можете наказывать террориста, мы на защиту не станем. Тем более, что недавно провидец всех времен как-то кинул Караеву: «Смотри, как бы поляки здесь войнушку не начали». К чему такие пророчества приводят, мы прекрасно знаем на примере Сергея Тихановского.

Москва заранее дистанцируется от своего прокси, у которого раз за разом случаются эксцессы исполнителя. Троллить Европу чужими синими руками, конечно, интересно, но в «войнушку» ввязываться не хочется.

«Московский комсомолец» выстебал любимого шпица в коровнике. Кстати, тут хотели бы обратить внимание на то, что вся свита «людей», которых «Семеныч» угощал объедками со стола мелкой собачонки должна была почувствовать себя не очень. На всю аудиторию госканалов продемонстрировали, что «грозные чиновники» в шкале ценностей своего солнцеликого стоят намного ниже мелкой и наглой собачонки. Но нет, схавали. Утерлись и пошли дальше радостно хрюкать.

Газовый удар. «Ямал-Европа» пересох. Ценник на новый год согласован пока на словах. И то, когда это было. Из Москвы летят намеки, что теперь нужно равняться на контракт с Молдовой. И на пять лет, и в несколько раз больше, чем 128,5 долларов на старте (у Молдовы нынче 450).

Шпиц сообщает, что у разворота по поводу продажи электроэнергии Украине тоже есть своя подоплека – Кремль жестко отреагировал и, по сути, остановил то, что уже было согласовано.

Пристрелка перед виртуальным саммитом виртуального «союзного государства» продолжается. Обращает на себя внимание то, что российские СМИ молчат о потенциальных невероятных прорывах в сфере союзного строительства. Последняя попытка распиарить фантом была накануне «выборов» в Госдуму и закончилась ровно ничем.

Поэтому тему не качают, потому что темы нет. И денег под этот мыльный пузырь авансом не дадут. А вкупе с намеком на психическое состояние нелегитимного подпись синепала под любыми документами стала дважды ничтожной - и нелегитимен, и недееспособен.

А тут еще народ в чумном бараке злеет и наглеет. И начинает бузить. Как понимать то, что более миллиона школьников дома остались, а с ними часть родителей. Это каникулы или протест?

Паранойя нарастает по мере появления новых безопасных методов демонстрации нашего «Нет». И будут новые ошибки. И внутри, и снаружи.

Тем временем до первой контрольной отсечки в сфере внешней политики осталось два дня. Тик-так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».