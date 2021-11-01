Павел Латушко: Народный локдаун — угроза для режима 1.11.2021, 12:11

Павел Латушко

Из карантина может родиться дополнительная мобилизация на предприятиях.

Белорусская оппозиция объявила, что c 1 ноября начнется общенациональная забастовка. Об этом сообщил председатель Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский. Он требует прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных, привести зарплаты, стипендии и пенсии в соответствие с реальной экономической ситуацией в республике, а также настаивает на прямых переговорах между властью и демократическими силами и проведении новых президентских и парламентских выборов.

Поддерживают ли другие оппозиционеры идею общенациональной забастовки?

Об этом журналисты «Дождя» узнали у руководителя Народного антикризисного управления и члена президиума Координационного совета Павла Латушко.

Латушко отметил, что важным элементом общего движения должен быть народный карантин. «Это фактически действия самих белорусов, направленные на самосохранение. С учетом того, что власть не уделяет должного внимания проблеме ковида, отговаривает носить людей маски, а также срывает соответствующие листовки, наклейки с автобусов, не отменяет массовые мероприятия, не предлагает соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте, количество смертей растет. Также не хватает кислорода в Беларуси. Все это говорит о том, что белорусы имеют право и должны спасать самих себя, когда власть этого не делает. И это то, что сегодня объединило все демократические силы. По нашим данным, Лукашенко привился вакциной Pfizer и это была спецоперация его службы безопасности, но людям он сообщил о том, что против западно-европейских прививок», — сказал он.

По словам Латушко, для режима на сегодняшний день угроза народного карантина является существенной, так как из карантина может родиться дополнительная мобилизация на предприятиях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».