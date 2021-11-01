Беспомощность России 2 Павел Климкин

1.11.2021, 12:18

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Павел Климкин

Что означает для Украины возвращение скифского золота.

Новость о решении апелляционного суда в Амстердаме о возвращении Украине скифского золота жила в нашем информационном пространстве ровно один день. Все попиарились и забыли.

Тем не менее это решение будет прецедентом для всех наших других исков против России. Вначале голландские суды пытались рассматривать это дело как чисто коммерческий спор, без единой международно-правовой составляющей. Если бы эта логика победила, то Россия бы повсюду использовала ее, как юридическое оправдание оккупации Крыма.

Это решение о возвращении скифского золота в Украину не только о юридическом непризнании оккупации. В качестве этого решения, как и в беспристрастности голландского суда, точно нет ни у кого никаких сомнений.

Решение суда — это юридический и политический прецедент того, что цивилизованный мир никогда не признает ни оккупации, ни ее последствий. И именно в этом случае это не банальный лозунг. После освобождения Крыма все изменения, которые пытается осуществить Россия на оккупированном полуострове, будут признаны юридически ничтожными. Отсутствие сознательных комментариев и, в конце концов, угрозы прекратить сотрудничество являются свидетельством откровенной беспомощности, царящей в России после решения. И это очень хорошо: и политически, и юридически.

Есть еще один аспект, на который у нас почти не обратили внимания: история о скифском золоте началась с выставки о Крыме: в Бонне, а затем в Амстердаме. Она «разорвала шаблон» немцам и голландцам. Они поняли, что история Крыма не о России. Именно эта история началась до нашей эры из-за уникального взаимодействия скифов и греков. Двумя цветами этой выставки были зеленый цвет наших степей, и голубой цвет Черного моря. Крым на протяжении тысячелетий был перекрестком для цивилизаций: как с запада на восток, так с севера на юг.

А нам остается только показать выставку во многих странах мира. Чтобы там тоже поняли и почувствовали о чем история Крыма и Украины. И объяснить историческую природу и значение решения амстердамского суда, ведь претензии России на Крым будут признаны не только международными, но и национальными для всего цивилизованного мира.

Павел Климкин, «Новое время»

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