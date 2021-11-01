«Я дома — до победы!»
- 1.11.2021, 12:25
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Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.
Белорусы присоединяются к объявленной с 1 ноября общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«#Я_дома до победы!», — с таким плакатом белорус заявил о своем присоединении к забастовке.
«И #я_дома, чтобы вышли они», — заявил еще один участник стачки.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.