«Я дома — до победы!» 1.11.2021, 12:25

3,478

Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.

Белорусы присоединяются к объявленной с 1 ноября общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«#Я_дома до победы!», — с таким плакатом белорус заявил о своем присоединении к забастовке.

«И #я_дома, чтобы вышли они», — заявил еще один участник стачки.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.