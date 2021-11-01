У белорусов осталось два месяца на обмен «старых» денег 4 1.11.2021, 12:32

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Фото: bymedia

Банкноты станут недействительными с 1 января.

С 1 января станут недействительными банкноты, которые начали выводить из обращения после деноминации 2016 года. Чтобы эти деньги «не сгорели», их можно до конца года обменять на действующие банкноты, сообщает Нацбанк. Сделать это можно в кассах регулятора.

Речь идет про банкноты номиналом 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 рублей образца 2000 года. С 1 января они будут считаться недействительными.

«Номиналы этих банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года», — уточняет регулятор.

Деньги можно до конца года обменять в кассах Нацбанка по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен проводят без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения. Режим работы касс: понедельник — четверг с 9.00 до 16.00, пятница — с 9.00 до 15.00, суббота и воскресенье — выходные дни.

Деноминация в Беларуси прошла 1 июля 2016 года. Находящиеся в обращении банкноты образца 2000 года заменили на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1 белорусскому рублю (это самое крупное обрезание нулей за всю историю рубля). В обращении появились новые деньги — 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет.

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