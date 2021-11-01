Пиневич: Ощутимого снижения заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается 2 1.11.2021, 12:39

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Оборудование по подаче кислорода в больницах работает круглосуточно с загрузкой чуть ли не выше 100%.

Интенсивного снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси пока не наблюдается, заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает euroradio.fm.

"Мы видим медленную-медленную стабилизацию", — сказал он. Количество новых пациентов, которые поступают в больницы с коронавирусной инфекцией, сохраняется на одном уровне, но чуть выше стало число выписанных. Кроме того, "обнадеживает, что чуть-чуть меньше поступает в стационары пациентов с пневмонией".

У Пиневича спросили и о ситуации с обеспеченностью больниц кислородом. Он сказал, что в эту волну "поставки кислорода стали одним из факторов устойчивости системы", и что "сейчас практически вся страна работает на нашу систему здравоохранения". С учетом появления новых непрофильных для медицины поставщиков кислорода нужно время отладить логистику.

"И когда это все оборудование работает 24 на 7 с загрузкой чуть ли не выше 100%, безусловно, здесь может быть фактор от усталости металла", — сказал министр. По его словам, в последние сутки наблюдалось "легкое снижение потребления кислорода" .

На фоне роста заболеваемости COVID-19 полторы недели назад Лукашенко раскритиковал медиков и правительство, которые ввели обязательный масочный режим. Режим отменили, из транспорта и общественных мест стали пропадать объявления о целесообраности носить в пандемию маски. Чиновники от медицины не рискнули публично возразить Лукашенко, но по-прежнему рекомендуют использовать средства защиты. Интервью министр также давал в маске.

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