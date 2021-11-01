Ученые рассказали, как развлекались жители старейшего римского поселения в Британии 1.11.2021, 12:46

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Были сделаны очень редкие находки.

Британские археологи исследовали остатки зданий времен Римской империи в местечке Ричборо на востоке графства Кент (Великобритания). Вообще Кент — первое место в Британии, куда ступила нога римского воина еще до основного завоевания, во время кампаний Юлия Цезаря в 55 и 54 годах до нашей эры. Тогда римляне ограничились скорее демонстрацией силы своего оружия, заключили союзы с несколькими племенами, обязали других платить дань и отбыли восвояси. Но империя редко оставляла в покое земли, которые один раз попали в ее круг интересов. И в 43 году нашей эры император Клавдий решил, что для укрепления авторитета ему срочно нужна победоносная война, пишет Naked science.

II Августов легион совместно с IX Испанским, XIV Парным и XX Победоносным высадились на побережье Кента. На месте современного Ричборо они разбили военный лагерь Рутупия (Rutupiae, или Portus Ritupis). Местонахождение развалин римского периода известно как минимум с середины XIX века, но исследовать их начали не так давно.

В этом году археологи заявили, что нашли амфитеатр, рассчитанный примерно на пять тысяч зрителей. Внешняя стена толщиной до шести метров сделана из уложенного дерна, а внутренняя стена вокруг арены — из добытых на месте меловых блоков. То есть ее облицевали этими блоками, а затем еще оштукатурили. Что важнее — поверх штукатурки остались следы краски: вертикальные и горизонтальные линии красного, желтого, черного и синего цветов. Возможно, первоначально они содержали сцены того, что происходило на арене амфитеатра: бои гладиаторов друг с другом, против диких зверей, а также казни.

Это очень редкая находка: ни в одном из обнаруженных в Британии амфитеатров следов раскраски стен нет. Специалисты предполагают, что во всей империи таких объектов было не более пары десятков. Это в первую очередь говорит о том, что военный лагерь со временем стал крупным и богатым городом со вполне гражданским населением. И население это желало развлекаться так, как привыкло: смотреть на гладиаторские бои и казни. О том, что амфитеатр использовали обычным образом, говорит следующее: рядом с ареной нашли специальную комнату-камеру, в которой держали людей или зверей, прежде чем выпустить их на бой.

Еще одна необычная находка: на окраине поселения обнаружили захороненный скелет домашнего кота, которого археологи прозвали Максипусом. В чем необычность? Кошки в Древнем Риме были не самыми распространенными домашними питомцами, хотя римляне, покорив Египет, отменили запрет на их вывоз из этой страны. Но одно дело — кот в самом Риме, а совсем другое — в далекой Британии. Ранее Naked Science писал о том, что след кошачьей лапы остался на плитке с личным клеймом императора Септимия Севера, найденной недавно на северо-западе Англии.

Кот в таком месте — признак того, что поселение, во-первых, мирное (и хорошо защищенное от возможных атак), во-вторых, богатое, поэтому в нем селятся люди, у которых есть возможность держать «редкую зверушку». Кстати, цельный скелет кота того времени — вообще довольно редкая находка. Зачастую они становились жертвами хищников, а вот скелет Максипуса говорит скорее о том, что его именно захоронили, укрыли, чтобы кости никто не потревожил.

Римское поселение на месте современного Ричборо существовало весь период присутствия римлян в Британии: с высадки легионов Клавдия в 43 году нашей эры до 407-410 годов. Уже в конце IV века империю лихорадило, а в 395 году она вовсе распалась — на Западную и Восточную. Власть римлян на окраинах их империй была под большим вопросом, и держать на острове, не приносящем особого дохода, войска, которые охраняют британские пустоши и отражают набеги северных племен, посчитали роскошью. В начале V века легионы покинули Британию.

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