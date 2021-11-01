Треть врачей из «ковидных зон» России готовы уволиться из-за перегрузок 3 1.11.2021, 12:58

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иллюстрационное фото

Cамое сильное моральное давление на врачей оказывает низкий уровень вакцинации.

Треть врачей (27,7%) и медсестер (31,9%), работающих в «красных зонах» больниц с больными коронавирусом, из-за усталости и перегрузок часто думают об увольнении или близки к нему.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос приложения «Справочник врача» о психологическом состоянии медиков.

В исследовании приняли участие 2822 человека, 90% из них врачи, пишет издание.

68,3% медиков из «красных зон» признались, что часто слышат от руководства фразу: «Не нравится — увольняйся». У 37% опрошенных на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем.

Среди врачей, работающих в штатном режиме, об усталости сообщили 59,4%. О готовности уволиться также заявили 25,2% врачей и 17,2% медсестер из «зеленых зон».

58,1% респондентов «идут на работу с интересом, но в целом устали», 29,3% «идут на работу без интереса». Только 12,6% врачей и медсестер ковидных госпиталей и отделений «полны сил».

Более 90% медиков считают, что их усталость скажется или уже сказывается на пациентах. 22,9% врачей, работающих с больными коронавирусом, и 18,9% медиков других направлений признались, что «истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам». 8,4% и 7,4% уже «не сопереживают пациентам».

Почти 42% медиков из «красных зон» и 50,5% из «зеленых зон» сообщили, что начальство не поддерживают их ни финансово, ни эмоционально.

Опрошенные медики выступили за улучшение условий работы: организацию комфортного отдыха во время перерывов, снижение нагрузок и повышение общественного уважения к профессии.

Марьяна Лысенко, главный врач московской больницы №52, которую одной из первых перепрофилировали под прием больных с коронавирусом, считает, что «самое сильное моральное давление на врачей» оказывает низкий уровень вакцинации.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов выразил мнение, что медики из «красных зон» смогут вернуться к привычной работе только при формировании коллективного иммунитета.

В конце августа опрос «Справочника врача» показал, что 63,1% задействованных в вакцинации медиков не успевают выполнять плановую работу. 31,5% медиков получали дисциплинарные взыскания от начальства из-за того, что не успели закончить работу в срок. Врачи пожаловались на перегрузку, обилие бумажной работы и нехватку специалистов.

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