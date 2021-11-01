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Белорусское объединение рабочих: Стачка набирает ход

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  • 1.11.2021, 15:20
  • 28,368
Белорусское объединение рабочих: Стачка набирает ход
Архивное фото ТАСС

Бойкотируйте работу — оставайтесь дома.

Белорусское объединение рабочих (БОР) выступило с заявлением в связи с начавшейся в Беларуси забастовкой:

— Свободные белорусы! По данным на 12:00 нам в бот уже написали более 15000 человек, которые не приступили к труду и остались дома. Приходит информация, что народ бастует цехами в разных районах нашей страны. Уже начались перебои с регулярным транспортом, в городах стало меньше такси.

Мы это сделали! Мы запустили лавину перемен в Новой Беларуси!

Друзья, коллеги, мы на верном пути. Бойкотируйте работу, берите пример с самых смелых белорусов. Оставайтесь дома! Защитите себя и своих близких от синих пальцев поехавшего деда!

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