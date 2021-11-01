Белорусское объединение рабочих: Стачка набирает ход

Белорусское объединение рабочих: Стачка набирает ход6
- 1.11.2021, 15:20
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Бойкотируйте работу — оставайтесь дома.
Белорусское объединение рабочих (БОР) выступило с заявлением в связи с начавшейся в Беларуси забастовкой:
— Свободные белорусы! По данным на 12:00 нам в бот уже написали более 15000 человек, которые не приступили к труду и остались дома. Приходит информация, что народ бастует цехами в разных районах нашей страны. Уже начались перебои с регулярным транспортом, в городах стало меньше такси.
Мы это сделали! Мы запустили лавину перемен в Новой Беларуси!
Друзья, коллеги, мы на верном пути. Бойкотируйте работу, берите пример с самых смелых белорусов. Оставайтесь дома! Защитите себя и своих близких от синих пальцев поехавшего деда!