Курдские СМИ рассказали о 300 нелегалах, которые застряли на белорусско-польской границе без еды и воды

Курдские СМИ рассказали о 300 нелегалах, которые застряли на белорусско-польской границе без еды и воды8
- 1.11.2021, 13:09
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Многим мигрантам белорусские силовики нанесли травмы.
Около 300 курдов застряли на белорусско-польской границе без еды и воды, сообщает курдский портал Rudaw.
Мигрант Карван Камил рассказал журналистам в субботу, что большие группы людей застряли в лесах между Польшей и Беларусью и оказались в сложной ситуации из-за холодов, а также недостатка воды и еды. По его словам, белорусские силовики плохо к ним относятся:
«[Они] сломали руки и ноги многим мигрантам. Они нам совсем не помогают».
Мигрант из города Захо в Курдистане Бален Юсиф рассказал, что семь дней назад силовики сломали ему ногу. С тех пор он сидит не может передвигаться без посторонней помощи, пишет zerkalo.io.