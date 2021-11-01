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Курдские СМИ рассказали о 300 нелегалах, которые застряли на белорусско-польской границе без еды и воды

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  • 1.11.2021, 13:09
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Курдские СМИ рассказали о 300 нелегалах, которые застряли на белорусско-польской границе без еды и воды
Фото: «Белсат»

Многим мигрантам белорусские силовики нанесли травмы.

Около 300 курдов застряли на белорусско-польской границе без еды и воды, сообщает курдский портал Rudaw.

Мигрант Карван Камил рассказал журналистам в субботу, что большие группы людей застряли в лесах между Польшей и Беларусью и оказались в сложной ситуации из-за холодов, а также недостатка воды и еды. По его словам, белорусские силовики плохо к ним относятся:

«[Они] сломали руки и ноги многим мигрантам. Они нам совсем не помогают».

Мигрант из города Захо в Курдистане Бален Юсиф рассказал, что семь дней назад силовики сломали ему ногу. С тех пор он сидит не может передвигаться без посторонней помощи, пишет zerkalo.io.

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