Работники ОАО «Беларуськалий» присоединились к общенациональной забастовке 1 1.11.2021, 13:16

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Оставшиеся дома шахтеры делятся своими фото.

Работники ОАО «Беларуськалий» также с 1 ноября бойкотируют режим, выступают против самоназначенцев и остаются дома.

Об этом сообщил Стачком ОАО «Беларуськалий»

«Мы безмерно благодарны героям Беларуси за их смелый выбор! Вместе мы сила! Стачке быть!», — пишут стачкомовцы.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

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