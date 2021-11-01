Солидарность — наше оружие!»: смелые белорусы остались дома

Солидарность — наше оружие!»: смелые белорусы остались дома1
- 1.11.2021, 13:44
- 3,684
К общенациональной стачке присоединились люди разных профессий.
Солидарность — наше оружие. Сильные и смелые беларусы остались 1 ноября дома, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги. Передаю привет бездарям из руководства!», — пишет читательница канала.
«Солидарность — наше оружие. Я дома — до победы!», — сообщают участники общенациональной стачки.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.