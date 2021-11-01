Таракану перестали давать деньги в долг 3 1.11.2021, 14:27

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Где брать средства, чтобы погашать прежние долги?

Министерство финансов Беларуси опубликовало пресс-релиз о состоянии государственного долга на конец сентября 2021-го. Там указано, откуда были привлечены внешние займы в Беларусь, и в пользу кого происходило погашение предыдущих заимствований, пишет «Инфобанк».

В январе-сентябре привлечены внешние государственные займы на $1 035,9 млн:

от Правительства и банков России – $836,0 млн (80,7% от всех)

от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – $155,3 млн (15,0%)

от Фонда международного развития ОПЕК – $20,0 млн (1,93%)

от Экспортно-импортного банка Китая – $14,9 млн (1,44%)

суммарно – от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) – $9,7 млн (0,94%).

Но учитывая предыдущие, за январь-август суммы, непосредственно в сентябре, также, как и в августе, внешние займы поступали только из трех источников, на такие суммы:

Всего – $36,2 млн (=100%), в том числе:

из России – $22,4 млн (61,9%)

от МБРР – $12,7 млн (35,1%)

от ЕБРР или от СИБ – $1,1 млн (3,04%).

Объем заимствования в сентябре оказался наименьшим за последние 4 месяца, хотя и не самым маленьким в 2021 году.

Одновременно государство и обслуживает внешний долг – погашает займы и проценты по ним.

В январе-сентябре погашено внешнего госдолга на $1 381,3 млрд. В том числе:

перед Правительством и банками России – $608,8 млн (44,1% от всех)

перед банками Китая – $406,9 млн (29,5%)

перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) – $276,6 млн (20,0%)

перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР) – $83,4 млн (6,04%)

перед ЕБРР и СИБ – $4,9 млн (0,35%)

перед Товарно-кредитной корпорацией США – $0,7 млн (0,05%).

Погашение внешних государственных займов идет строго по графику, в пределах $50-300 млн в месяц. В сентябре обслуживание внешнего долга оказалось небольшим по сумме:

Всего погашено – $109,5 млн (=100%), в том числе

перед Правительством и банками России –$54,3 млн (49,6%)

перед ЕФСР – $38,1 млн (34,8%)

перед МБРР – $11,6 млн (10,6%)

перед банками Китая – $3,8 млн (3,47%)

перед ЕБРР и СИБ – $1,7 млн (1,55%).

Как в прошлом, так и в этом году, месяцы наибольших сумм погашения госдолга – январь и июль. Но не исключено, что в этом году суммы могут увеличиться каком-то месяце.

Итак, за 9 месяцев 2021-го Беларусью:

привлечено извне государственных займов – $1 035,9 млн

погашено внешнего государственного долга – $1 381,3 млн

сумма погашения превышает сумму привлечения – на $345,4 млн.

И непосредственно в сентябре Беларусь больше возвращала долги, нежели их набирала:

привлечено извне государственных займов – $36,2 млн

погашено внешнего государственного долга – $109,5 млн

сумма погашения превышает сумму привлечения – на $73,3 млн.

Это означает, что внешний государственный долг за январь-сентябрь сократился на $345,4 млн, а чисто за сентябрь – на $73,3 млн.

Но непосредственно перед Россией (Правительством и банками совокупно) Беларусь стала должна больше с начала года – на $227,2 млн. Хотя последние два месяца и перед Россией больше погашается долгов, чем заимствуется денег.

Размер и динамика государственного долга Беларуси

Но у государства, кроме внешнего, имеется еще и внутренний долг. Хотя, конечно, главный государственный долг у Беларуси – именно внешний, который, к тому же – в иностранной валюте. Когда как внутренний – заимствования у резидентов, внутри страны – сравнительно небольшой.

По состоянию на конец сентября 2021-го в государственном долге Беларуси удельный вес:

внешнего госдолга – 80,2%

внутреннего госдолга – 19,8%.

А всего государственный и гарантированный государством долг Беларуси сейчас – 64,855 млрдBYN, и состоит он из:

государственного долга: 57,053 млрдBYN – 88,0%

внутреннего государственного долга: 11,300 млрдBYN – 17,4%

внешнего государственного долга: 45,753 млрдBYN – 70,5%

гарантированного государством долга: 7,803 млрдBYN – 12,0%

внутреннего гарантированного государством долга: 3,828 млрдBYN – 5,9%

внешнего гарантированного государством долга: 3,975 млрдBYN – 6,1%

Поскольку огромная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте, BYN-рублевый его эквивалент и его динамика сильно зависят от курса доллара: когда доллар дорожает – госдолг в BYN-рублях увеличивается, и наоборот.

И в том числе благодаря тому, что доллар сейчас в Беларуси дешевле, чем в начале года, госдолг Беларуси в BYN-рублях снизился (рекордный был в конце января: 67,870 млрдBYN).

А 3 последних месяца задолженность сократилась и «физически»: уменьшением внешнего государственного и гарантированного государством долга в долларах США.

Три этих месяца назад, в июне, совокупный государственный долг Беларуси в долларовом эквиваленте достиг, было, исторического максимума (и чисто госдолг – 22,995 $млрд, и с учетом гарантированным государством долга – 26,126 $млрд).

Теперь он – меньше: по состоянию на конец сентября – $25,856 млрд ($22,746 – госдолг и $3,111 млрд – гарантированный государством).

Кроме того, с номинальным увеличением ВВП, в том числе в долларовом эквиваленте, за последнее время госдолг Беларуси стал заметно меньше и в процентах к ВВП.

Сейчас госдолг – 38,9% ВВП, а в девальвацию начала 2016 года превышал 50% ВВП. В 2011-м, когда доллар в Беларуси подорожал в разы, прирост относительной величины госдолга носил «взрывной» характер.

И именно по этой причине – из-за того, что в девальвацию BYN-размер госдолга Беларуси резко увеличивается, и на его погашение и обслуживание придется тратить больше денег бюджета, который и так исполняется проблемно – рост курса доллара сейчас недопустим.

И государство с Нацбанком пока справляются с этой задачей, удерживая относительный – в процентах к ВВП – госдолг в допустимых рамках, далеко от былых рекордных значений.

Государственное заимствование осуществляется практически всеми странами мира.

Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета, для финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны – в рамках государственно-частного партнерства или исключительно как государственный проект.

Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, пополнения их.

А в последнее время – еще и для рефинансирования предыдущих заимствований – чтобы не допустить дефолт по тем обязательствам, обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним) которых приходит время.

Из-за чего любой приход иностранной валюты извне в Беларусь больше рассматривается как помощь. Особенно в условиях, когда санкциями установлено ограничение финансовых потоков в пользу Беларуси.

Где же взять валюту для погашения предыдущих внешних заимствований, если в долг уже почти не дают? Единственными источниками останутся:

валютные запасы: объем ЗВР на конец сентября составляли $8,460 млрд, из них чисто резервной иностранной валюты – на $4 млрд

текущие поступления от экспорта: сальдо внешней торговли товарами и услугами в этом году – положительное

Но в случае сильного сокращения экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений из-за санкций, чистое поступление валюты в Беларусь может исчезнуть, и тогда останется лишь вариант использования ЗВР для погашения внешних государственных долгов.

И поскольку ЗВР в несколько раз меньше объема внешнего госдолга, который, в основном – перед Россией, в том числе за БелАЭС, получается, что от самой России и зависит – будет ли Беларусь погашать старые долги перед ней с помощью заимствований - из России же, или будет другой вариант.

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