«Птицей года» впервые стала не птица
- 1.11.2021, 14:31
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Животное включили в голосование, чтобы привлечь к нему внимание.
Длиннохвостая летучая мышь заняла первое место в ежегодном конкурсе «Птица года», который проводит новозеландская природозащитная организация Forest and Bird.
Из-за вырубки лесов и изменении климата этот вид летучих мышей постепенно исчезает, говорят в Департаменте охраны природы Новой Зеландии.
Данная летучая мышь, размером примерно с большой палец, способна летать со скоростью 60 километров в час и преодолевать расстояния в 100 километров.
Включение летучей мыши в список «птиц» понравилось не всем, пишет ВВС. Некоторые назвали это фарсом, другие - попыткой «реабилитировать» репутацию летучих мышей после старта пандемии коронавируса.
Организаторы говорят, что включили летучую мышь в конкурс ради привлечения внимания к проблеме вымирания этих животных, и потому, что рукокрылые столкнулись с теми же проблемами, что и птицы.