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«Птицей года» впервые стала не птица

  • 1.11.2021, 14:31
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«Птицей года» впервые стала не птица

Животное включили в голосование, чтобы привлечь к нему внимание.

Длиннохвостая летучая мышь заняла первое место в ежегодном конкурсе «Птица года», который проводит новозеландская природозащитная организация Forest and Bird.

Из-за вырубки лесов и изменении климата этот вид летучих мышей постепенно исчезает, говорят в Департаменте охраны природы Новой Зеландии.

Данная летучая мышь, размером примерно с большой палец, способна летать со скоростью 60 километров в час и преодолевать расстояния в 100 километров.

Включение летучей мыши в список «птиц» понравилось не всем, пишет ВВС. Некоторые назвали это фарсом, другие - попыткой «реабилитировать» репутацию летучих мышей после старта пандемии коронавируса.

Организаторы говорят, что включили летучую мышь в конкурс ради привлечения внимания к проблеме вымирания этих животных, и потому, что рукокрылые столкнулись с теми же проблемами, что и птицы.

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