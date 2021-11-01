В забастовку в Беларуси ушли даже частники 3 1.11.2021, 14:33

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иллюстрационное фото

Мелкий и средний бизнес поддержал общенациональную стачку.

К начавшейся с 1 ноября общенациональной забастовке в Беларуси присоединились даже частники.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих»(БОР):

«Частная фирма из 9 человек, с сегодняшнего дня двое за свой счет на неделю, один в отпуске, одна на больничном.

Частная компания в г.Вилейка. 5 человек. Поддерживаем забастовку.

ИП, с сегодняшнего дня не работаю.

Вся моя семья в составе 5 человек осталась дома! Дети после каникул в школу не пойдут! Продуктов хватает! Вместе до конца!», — пишут представители мелкого и среднего бизнеса.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

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