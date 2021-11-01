Власть боится забастовки как огня 3 1.11.2021, 15:17

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Сегодня первый день — а синепалый уже в панике.

Сразу из нескольких источников «Белорусскому объединению рабочих» (БОР) поступила информация о том, что на нескольких крупнейших предприятиях Минска руководители и идеологи под угрозой увольнения запрещают оглашать и распространять информацию о числе отсутствующих на рабочих местах людей.

«Мы понимаем, что режим боится забастовки и народного карантина как огня. Они всеми силами будут пытаться скрыть, как много людей сказали свое твердое нет!

Разглашайте информацию, покажите на всю Беларусь, как нас много. Сегодня первый день, а синепалый уже в панике!

Бастуй, Беларусь!

Стачке быть!», — пишет телеграм-канал БОР.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

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