Власть боится забастовки как огня

Власть боится забастовки как огня3
- 1.11.2021, 15:17
- 9,354
Сегодня первый день — а синепалый уже в панике.
Сразу из нескольких источников «Белорусскому объединению рабочих» (БОР) поступила информация о том, что на нескольких крупнейших предприятиях Минска руководители и идеологи под угрозой увольнения запрещают оглашать и распространять информацию о числе отсутствующих на рабочих местах людей.
«Мы понимаем, что режим боится забастовки и народного карантина как огня. Они всеми силами будут пытаться скрыть, как много людей сказали свое твердое нет!
Разглашайте информацию, покажите на всю Беларусь, как нас много. Сегодня первый день, а синепалый уже в панике!
Бастуй, Беларусь!
Стачке быть!», — пишет телеграм-канал БОР.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.