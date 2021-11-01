Полный «привет» 4 Telegram-канал «СерпомПо»

1.11.2021, 15:23

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Великая «победа» российской дипломатии.

О ней торжественно сообщил министр Лавров, второй номер списка «Единой России» на думских выборах, так и не вошедший в мутные законодательные воды.

Вот она, эта победа, одержанная в Риме, «на полях» встречи G20:

«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».

Это «полный привет» публично сообщать о «наилучших приветах» начальнику, переданных в частном разговоре. Тем более, что эти самые пожелания могут быть высказаны с иронией или не выходить за рамки протокольной вежливости. Как и слова о «дальнейших контактах».

Конечно, на фоне сплошных провалов МИДа и, шире - внешней политики России - Лавров заинтересован в том, чтобы показать Путину: дела налаживаются, Путин не в изоляции, есть перспектива. Но как-то у Лаврова мелко и смешно это выходит.

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