В центре Минске продается «квартира Людовика XVI»3
- 1.11.2021, 15:26
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Собственник делал необычный ремонт в течение пяти лет, а потом уехал в Варшаву.
В центре Минске продается необычная «квартира Людовика XVI». В 2015 году у собственника возникла идея в центре Минска сделать «парижскую квартиру» в стиле эпохи конца 18 начала 19 веков, пишет realt.by.
Для этого понадобились две квартиры на пятом этаже в доме сталинской постройки, большие деньги и желание.
Слияние, реконструкция и официальные согласования заняли 5 лет. Собственник создал дом в доме - по периметру квартиры укрепил стены армированными швеллерами, заменил полы, стены, потолки.
Собственник поучаствовал в том, чтобы городские власти заменили кровлю в доме и обновили фасад здания. Самостоятельно отремонтировал подъезд и провел в квартиру собственную силовую линию мощностью 13 кВт.
В квартире собственник использовал мебель, бытовую технику и декоративные материалы, которые отражают дух эпохи Людовика XVI - французский дубовый паркет и дубовые окна, которые искусственно состарили, деревянные стеновые панели с резьбовым орнаментом, текстильные обои, и терракотовая плитка в форме ковра.
Комнаты оснастил электрическими конвекторными обогревателями и дизайнерскими чугунными радиаторами отопления. В санузлах и кухне установил электрические теплые полы с автоматикой и датчиком блокировки протечек воды.
Как только собственник воплотил мечту в жизнь, как у него поменялись планы: вместе с семьей Петр переехал жить в Варшаву.
В итоге продается квартира площадью 136.2 квадратных метра, на пятом этаже пятиэтажного дома. Жилой дом 1950 года постройки расположен по улице Карла Маркса, 6.