Врач назвал три самых «коварных» продукта 1 1.11.2021, 15:35

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От них надо отказаться ради здоровья кишечника.

Немецкий врач Фрилинг назвал три самых опасных для кишечника продукта. Для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров.

По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил врач.

«Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 г красного мяса в неделю», — приводит издание u-news.com.ua слова Фрилинга.

Кроме того, специалист напомнил о «плохих» жирах, содержащихся в майонезе, маргарине и свином сале. По словам врача, необходимо придерживаться средиземноморской диеты, чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника.

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