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Врач назвал три самых «коварных» продукта

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  • 1.11.2021, 15:35
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Врач назвал три самых «коварных» продукта

От них надо отказаться ради здоровья кишечника.

Немецкий врач Фрилинг назвал три самых опасных для кишечника продукта. Для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров.

По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил врач.

«Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 г красного мяса в неделю», — приводит издание u-news.com.ua слова Фрилинга.

Кроме того, специалист напомнил о «плохих» жирах, содержащихся в майонезе, маргарине и свином сале. По словам врача, необходимо придерживаться средиземноморской диеты, чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника.

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