Забастовки, изменившие мир: пять примеров сопротивления Алексей Кузнецов, bolkunets.org

1.11.2021, 15:51

Их последствия мы ощущаем до сих пор.

Международное забастовочное движение доказало свою эффективность в борьбе с диктаторскими режимами и несправедливостью. Опыт, накопленный человечеством в отстаивании своих прав и свержении авторитарных правительств, может помочь Беларуси выбраться из политического тупика, в который завел страну Лукашенко.

Поколения белорусов, выросшие во времена СССР и за время нахождения у власти Александра Лукашенко, воспринимают забастовку как радикальное явление, стоящее в одном ряду с понятиями революции, уличного бунта или любого другого акта насилия, после которого жизнь протестующего необратимо изменится в худшую сторону.

Низкая гражданская активность населения была обусловлена уничтожением гражданского общества за указанный период. Официальная внутриполитическая диктатура навязывала белорусам отказ от социального протеста как элемента якобы чуждого белорусскому обществу. В глазах государства и поддерживаемой им пропаганды забастовка и иные проявления социальной активности граждан наделялись признаками диверсии и предательства как самого государства, так и поддерживаемого государством общества.

Однако забастовки выполняют важные функции в экономике. Именно они являются элементом обратной связи между государством, бизнесом и работниками, обеспечивая функционирование системы производства без шоковых потрясений, либо необратимого оттока квалифицированных кадров из страны.

Ради канализации протеста как в СССР, так и при Лукашенко были созданы профсоюзные организации, декларирующие защиту прав работников. На самом деле эти профсоюзы занимались чем угодно, кроме защиты прав трудящихся. Основной миссией этих «псевдорабочих» организаций было создание амортизирующей прокладки между работником и работодателем в лице государства, причем амортизация происходила только в пользу последнего.

Официальное профсоюзное движение Беларуси представлено Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ), которую возглавляет Михаил Орда, бывший руководитель избирательного штаба Александра Лукашенко на минувших выборах. Соответственно ни о какой защите прав рабочих не может быть и речи.

В ноябре прошлого года Лукашенко на встрече с Ордой потребовал создать ячейки ФПБ на всех предприятиях, в том числе с частной формой собственности, пригрозив в случае отказа ликвидацией последних.

«Ушел из профсоюза — хорошо, уходи. Это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь», — заявил Лукашенко.

Такие меры могли быть связаны только с политической активностью рабочих, которые в августе 2020 года сказали в лицо Лукашенко «уходи!».

Соответственно ФПБ не способна проводить самостоятельную политику по защите трудового законодательства. Например, этот формальный профсоюз не в состоянии заставить государственного работодателя в полной мере соблюдать права работников, что уже говорить о чём-то более серьезном, например, забастовке.

Данная организация не может перехватить протестные настроения работников предприятий. Несмотря на подавление уличных протестов и систематические репрессии в отношении пассионариев и простых участников акций сопротивления, власть не имеет возможности полностью успокоить протестные настроения общества ни материально, ни тем более на уровне идей и смыслов.

Санкции Запада, поставившие под угрозу уничтожения целые отрасли белорусской экономики, не позволяют власти обеспечить достойную заработную плату работникам государственных предприятий, что еще больше будет усиливать недовольство белорусов.

В такой ситуации белорусское общество напоминает разогревающийся паровой котел, который лишен клапана аварийного сброса давления. Дальнейшее нагнетание насилия со стороны властей при сокращении доходов работников способно привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям, прежде всего для самой власти.

Примеров тому масса. Даже в условиях тоталитарных режимов или военного положения забастовки имели серьезные последствия, положительно отразившись на развитии общества в долгосрочной перспективе.

История забастовочного движения ведет свое начало еще со времен Древнего Египта, но это не значит, что египтяне являются изобретателями забастовки, просто они первые зафиксировали это явление в своих хрониках. Детально останавливаться на взаимоотношениях фараона Рамсеса III со строителями гробниц в 1159 году до н.э. не имеет практического смысла ввиду отсутствия аналогий с современностью.

Нам интересны примеры забастовок, последствия которых мы ощущаем до сих пор.

1905-й

События 1905 года, произошедшие в Российской империи, не являются революцией в классическом ее понимании, поскольку в тот период не произошло явного разрыва с предыдущим состоянием общества, как это случилось в 1917 году. Тем не менее произошедшее стало ярким примером успешного противостояния народа тирании.

Революция 1905 года, как ее называют историки, была спровоцирована расстрелом демонстрации в Петербурге 9 января 1905 года. В этот день многолюдная демонстрация в столице Российской империи направилась к Зимнему дворцу, чтобы вручить императору Николаю II петицию. Главными ее требованиями были: свобода слова, свобода и неприкосновенность личности, свобода совести, свобода собраний, а также свобода профессиональных рабочих союзов. Демонстрация была расстреляна недалеко от Зимнего дворца. По официальным данным, тогда погибло 130 человек и 299 были ранены.

Эти события произошли на фоне забастовок рабочих крупнейших заводов. Реакция белорусского общества на события «кровавого воскресенья» не заставила себя ждать. Локомотивом протеста стали работники белорусских железных дорог.

Как ответ на насилие и репрессии, первыми забастовку объявили работники конной железной дороги в Минске 16 января 1905 года. 29 января в забастовке приняли участие рабочие Пинских мастерских. В феврале к бастующим присоединились рабочие мастерских Минского отделения Московско-Брестской железной дороги и Либаво-Роменской железной дороги. Рабочие Полесских железных дорог выдвинули требование улучшения бытовых условий, в противном случае обещали объявить забастовку.

Требования бастующих носили в основном экономический характер. Например, петиция рабочих Пинских мастерских содержала следующие требования: «Рабочее время сократить до 8 часов в день. Жалование увеличить для получающих: а) менее 1 рубля — на 30 коп.; б) до 1 руб. 50 коп. — на 20 коп.; в) свыше 1 руб. 50 коп. — на 10 коп. в день ‹…› Расценка работы должна быть установлена мастером совместно с комиссией от мастеровых и вывешена на видном месте в каждом цехе. Разрешить мастеровым учредить постоянную комиссию из своей среды для защиты своих интересов, возникающих по службе в мастерских».

Несмотря на экономический характер требований бастующих, сам факт и масштабность таких выступлений приобрели уже политический оттенок.

11 февраля 1905 года на железных дорогах европейской части Российской империи было объявлено военное положение. Однако это не способствовало разрешению конфликта. Несмотря на угрозу наказания в виде заключения сроком до 8 месяцев, забастовка разгорелась с новой силой.

Нежелание властей идти на компромисс подтолкнуло железнодорожников к объединению. В апреле 1905 года в Москве был учрежден Всероссийский железнодорожный союз, как общеимперская профессионально-политическая организация железнодорожников. В его состав вошли рабочие Московско-Брестской железной дороги, а в октябре 1905-го отделение ВСЖ появилось в Минске. В этом же месяце в Минске прошел съезд железнодорожников, принявший решение поддержать всеобщую железнодорожную забастовку.

В результате консолидации усилий железнодорожников территория будущей Беларуси погрузилась в хаос. К бастующим железнодорожникам присоединились даже солдаты железнодорожной бригады, переброшенной в Беларусь с Дальнего Востока, ранее участвовавшие в Русско-японской войне.

Вот о чем 12 декабря минский губернатор П. Курлов телеграфировал министру внутренних дел Российской империи: «Солдаты железнодорожной бригады отбивают арестованных. Полная забастовка Полесских железных дорог, объявляю Барановичи на военном положении. Минск. Забастовка продолжается, слабость гарнизона телеграфировал; все уезды объяты беспорядками, войск почти нет, нет их распоряжения ‹…› На митинге в Барановичах солдаты сорвали погоны генерала Артемьева, побили его».

Отдельно Куртов отметил хорошую организованность бастующих: «Делегаты забастовавших железнодорожных служащих разъезжают по некоторым линиям на самовольно составленных поездах с целью поддерживать по линии забастовку, произнося на станциях агитационные речи».

Работу железной дороги на территории Белорусской губернии удалось восстановить только к 17 декабря 1905 года, после привлечения к подавлению протестов 43-й дивизии генерал-лейтенанта Орлова.

Данные события происходили уже после Высочайшего манифеста Николая II от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка».

Силовое подавление протеста не гарантировало лояльности подданных и отсутствия повторения таких событий в будущем. Начавшаяся в Москве забастовка охватила всю империю, с 12 по 18 октября 1905 года в различных отраслях промышленности бастовало свыше 2 млн человек. Оказавшись в довольно непростой ситуации, император был вынужден пойти на значительные уступки: была учреждена Государственная Дума, отменена цензура в печати, ограничена власть монарха, разрешены профсоюзы и политические партии, повышена заработная плата, рабочий день уменьшился до 9-10 часов.

Таким образом, более 100 лет тому назад народ Беларуси внес значительную лепту в свержение тирании. Это несмотря на более суровые наказания в Российской империи, чем те, что сейчас применяет в отношении протестующих Лукашенко.

Ольтенский комитет

Тихая и мирная Швейцария, какой мы ее знаем сегодня, обязана некоторыми своими достижениям забастовочному движению. События, изменившие баланс сил в швейцарском обществе в пользу работников, произошли в 1918 году, после окончания Первой мировой войны.

Почвой для конфликта, грозившего перерасти в гражданскую войну, стали последствия мировой войны, в которой Швейцария хоть и не принимала участия, но вынуждена была реагировать на события, происходящие вокруг ее границ.

Наделение чрезвычайными полномочиями Федерального совета и усиление роли армии в обществе было негативно встречено левыми силами, которые были усилены присутствием в Швейцарии ведущих представителей европейского революционного и социалистического движения.

Поводом к протестам стало решение Федерального совета в январе 1918 года ввести обязательную гражданскую службу. Левые силы обвинили правительство в стремлении превратить Швейцарию «в одну большую тюрьму». В противовес Федеральному совету социал-демократы и руководители профсоюзов в феврале создали в городе Ольтен так называемый Ольтенский комитет (Oltener Aktionskomitee) — по сути «теневой комитет», координировавший работу оппозиции и профсоюзов. Руководители комитета пригрозили генеральной забастовкой в случае, если правительство не пойдет на принятие комплекса мер социальной защиты.

Детонатором всеобщей забастовки стал призыв к генеральной стачке служащих цюрихских банков 30 сентября 1918 года, недовольных своей заработной платой. Стачка частично парализовала швейцарскую банковскую систему. В ответ правительство Цюриха обратилось к армии за помощью для «восстановления порядка». 7 ноября 1918 года в Цюрих были введены войска.

По призыву Ольтенского комитета 11 ноября 1918 года, в день окончания мировой войны, в Швейцарии объявили о начале генеральной забастовки 12 ноября, она охватила Цюрих, Базель, Берн, Шаффхаузен, Биль и Ла-Шо-де-Фон. Общее количество участников забастовки оценивается в 250 тысяч человек. Для подавления забастовки Федеральный совет бросил армию.

Войска применили силу к бастующим, пролилась кровь. 15 ноября забастовка была прекращена. Члены Ольтенского комитета предстали пред судом в 1919 году. Однако наказания из них никто не понес. Следствию не удалось доказать, что комитет действовал по указке из-за границы. Да и сама забастовка по законодательству Швейцарии не считалась преступлением.

Результатом забастовки стало улучшение социального положения работников предприятий.

После стачки 1918 года зарплаты рабочих были повышены, введена 48-часовая рабочая неделя. Главным политическим достижением забастовки стало введение пропорционального избирательного права. До забастовки парламент формировался на основе мажоритарного принципа, в соответствии с которым избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе, что привело к «олигархизации» политической системы.

Красный май

Народные волнения 1968 года во Франции, получившие название «Красный май», были вызваны целым рядом причин, включая безработицу среди молодежи, низкую заработную плату рабочих, государственную монополию на телевидение и радио и непопулярность самого де Голля, которого общество считало чрезмерно авторитарным политиком.

События мая 1968 года начались в парижских университетах (Париж X — Нантер и Сорбонне) после ужесточения правил отбора в высшие учебные заведения, что привело к волнениям среди студентов. Движимые левыми идеями, студенты устроили массовые беспорядки в Париже, Нантере, Лионе, Бордо, Руане. 7 мая к студентам присоединились рабочие некоторых предприятий. 13 мая по призыву профсоюзов во Франции была объявлена всеобщая забастовка в поддержку студентов. Более миллиона человек участвовали в антиправительственной демонстрации в Париже. Премьер-министр Жорж Помпиду уже был готов возобновить работу университетов и отпустить всех задержанных во время беспорядков, но акции протеста только усиливались. На следующий день, 14 мая, рабочие начали захватывать предприятия. К 22 мая число бастующих достигло 10 миллионов, это две трети работоспособного населения Франции на тот момент. Во время «Красного мая» забастовал даже Каннский кинофестиваль: многие режиссеры в поддержку бастующих сняли свои фильмы с участия в фестивале.

Требования рабочих, в отличие от студентов, были более конкретными: повышение зарплаты и сокращение рабочей недели, выраженные в формуле «40–60–1000» (40-часовая рабочая неделя, пенсия в 60 лет, минимальный оклад в 1000 франков).

В итоге власти согласились поднять зарплаты на 10%, увеличить более чем на треть минимальный заработок, сократить количество рабочих часов и ввести обязательные консультации работодателей с работниками и профсоюзами в случае трудовых конфликтов.

10-миллионная забастовка привела к отставке правительства и уходу президента Шарля де Голля.

Солидарность!

Крах коммунистического режима в Польше наступил раньше, чем в остальных странах Варшавского договора. В 1989 году члены движения «Солидарность» вынудили официальные власти Польской Народной Республики пойти на переговоры, в результате которых они возглавили правительство. Однако путь к свержению тоталитарного режима был долгим и тернистым.

Недовольство поляков социалистической системой, собственным положением и уровнем жизни зрело в Польской Народной Республике годами, периодически выливаясь в забастовки и массовые беспорядки. Массовые протесты рабочих в Познани в 1957 году, студенческие волнения 1967–1968 годов, забастовки 1970–1971 годов в Труймясто, забастовки 1976 года в Варшаве и Радоме были вызваны несовершенством социально-экономической политики правящей Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Почва для массовых протестов в Польше была основательно подготовлена.

Мясо революции

Поводом для социального взрыва стало решение политбюро ЦК ПОРП и Совмин ПНР от 1 июля о повышении цен на мясные продукты. Одновременно была запрещена торговля мясом для частных лиц.

Последствия не заставили долго ждать, 8 июля на заводах Люблина — забастовки. Протестуя против повышения цен на мясо, 15 июля 1980-го рабочие Люблина вышли на многотысячную демонстрацию. Именно люблинские протесты в июле стали прологом к событиям, получившим название «польский август 1980-го».

Спустя месяц, 14 августа 1980 года, несколько тысяч рабочих судоверфи им. Ленина в г. Гданьске захватили предприятие и оставались на территории больше двух недель. Инициатором выступил 20-летний рабочий Пётр Малишевский. К бастующим присоединились рабочие других предприятий Гданьска, а потом и Щецина.

Наряду с отменой повышения цен и гарантиями продовольственного обеспечения рабочие потребовали восстановить на работе Леха Валенсу — электрика, которого с 1976 года неоднократно арестовывали за деятельность в поддержку прав рабочих и уволили с завода за участие в свободном профсоюзе. Бастующие также потребовали снять запрет на деятельность свободных профсоюзов и освободить политических заключенных.

Руководство ПОРП не могло игнорировать массовость и охват забастовочного движения и вынуждено было вступить в переговоры. Результатом диалога рабочих и власти стало подписание документов, получивших название Августовские или Гданьские соглашения, по которым рабочие получили право на создание независимых профсоюзов, а также на забастовки, были освобождены политические заключенные.

«Августовские соглашения» открыли дорогу для создания реальной оппозиции ПОРП и политической борьбы. 17 сентября 1980 года представители забастовочных комитетов из разных районов страны объявили о создании независимого профсоюза, получившего название «Солидарность». Популярность «Солидарности» в польском обществе была настолько сильна, что к моменту его официальной регистрации в ноябре 1980 года туда уже входило 7 миллионов человек. Следует отметить, что к этому моменту к «Солидарности» присоединилось около миллиона членов ПОРП, примерно треть численного состава партии. К 1981 году в «Солидарности» уже входило четверть населения всей Польши — 10 млн человек.

Основная масса членов «Солидарности» состояла из индустриальных рабочих. Тем не менее «Солидарность» стала политической альтернативой ПОРП, объединив всех противников социализма: диссидентов, националистов, католическое духовенство и даже польских левых, противников союза с Москвой.

Долго терпеть разгул свободы ПОРП не стала, и 13 декабря председатель Совета министров ПНР Войцех Ярузельский объявил о введении в Польше военного положения. Смелости Ярузельскому добавило заявление стран Варшавского договора о «братской солидарности» с руководством социалистической Польши в борьбе с трудностями.

«Солидарность» была объявлена вне закона, лидеры движения, в том числе Лех Валенса, были арестованы. В ходе репрессий несколько десятков человек погибли, около десяти тысяч лишились свободы. Оставшиеся на свободе активисты «Солидарности» ушли в подполье.

Военное положение сохранялось в Польше до июля 1983 года. Однако «Солидарность», пережив военное положение, продолжила борьбу, став силой, положившей конец коммунистическому режиму в Польше. К 1988 году, когда ситуация в экономике очередной раз ухудшилась, забастовали уже рабочие оборонных заводов из внутренних районов страны. Забастовка была подготовлена членами «Солидарности» 1980–1981 годов. Волна забастовок прокатилась по всей Польше, вынудив руководство ПОРП снова вступить в переговоры с «Солидарностью». Итогом этих переговоров стал приход в правительство «Солидарности» и крах тоталитарного режима.

Донбасс, 1993

Выйдя из состава СССР, Украина окунулась в перипетии переходного периода экономики. 1993 год можно считать одним из самых тяжелых в истории независимой Украины, за исключением, пожалуй, года 2014-го. Экономика погрузилась в хаос. Инфляция достигла астрономических отметок. Градус ненависти нищающих людей грозил выплеснуться на улицы. Эйфория первых месяцев независимости улетучилась без следа. Украина оказалась на грани смуты.

На спусковой крючок самой масштабной забастовки за всю историю Украины «нажали» донецкие шахтеры. 7 июня 1993 года правительство Украины повысило цены на продукты питания, без индексации заработной платы. Узнав о повышении цен, шахтеры шахты им. Засядько в г. Донецке (крупнейшей в Украине) стихийно забастовали. К вечеру 7 июня бастовало уже шесть шахт. На следующий день на бастующих предприятиях появились стачкомы, и забастовка приняла организованный характер. К 17 июня в Донбассе бастовало уже 230 шахт, около 40 шахтостроительных управлений, 400 предприятий металлургической, машиностроительной, химической промышленности. Восток Украины погрузился в забастовку.

Бастующие выдвигали требования как экономического, так и политического характера: повышение заработной платы, увеличение минимального размера оплаты труда, предоставление автономии Донбассу, отставка президента Кравчука.

Власть, напуганная масштабами забастовки, была вынуждена частично удовлетворить требования бастующих. Шахтерам подняли зарплату, мэр Донецка Ефим Звягильский стал первым вице-премьером, а после отставки премьера Кучмы исполняющий обязанности премьера Звягильский сумел договориться с Россией о поставках энергоносителей на зиму; несколько стабилизировалось и экономическое положение. Было принято решение о досрочных выборах президента и Верховной Рады, Кравчук эти выборы проиграл.

Дорогу осилит идущий

Приведенные примеры успешных действий бастующих в условиях тоталитарных и авторитарных режимов говорят нам о том, что массовая забастовка является самым эффективным средством давления на любую власть, оказывая воздействие на ее самое уязвимое место — экономику.

Даже самые жесткие авторитарные режимы не могут игнорировать массовые забастовки работников предприятий, и рано или поздно будут вынуждены вступить в переговоры с бастующими.

Принуждение власти к переговорам, как это показали события в Польше и Украине, автоматически выводит представителей забастовочного движения на уровень правительства и дает им возможность диктовать власти не только экономические, но и политические требования.

В условиях, когда общенациональные профсоюзы лояльны к власти и работодателям, основная ответственность организации забастовки ложится на альтернативные профсоюзные организации, объединяющие небольшие группы радикально настроенных работников. Благодаря таким группам, их консолидации, независимое профсоюзное движение со временем выходит из кризиса, превращаясь в полноценные профсоюзы и политические партии.

Даже если отбросить в сторону политический аспект забастовки, то ее экономическая составляющая является главным условиям высокого уровня жизни общества.

«Мы хотим показать, что хорошие условия труда и высокий уровень заработной платы, существующие в Европе и США, происходят не из «демократичности» и «цивилизованности» этих стран. Они являются результатом многолетней упорной борьбы западных рабочих против капиталистов. Они сумели выбить из них эти условия», — из интервью с представителем профсоюза рабочих завода «Форд».

В условиях бесправия работников, низкой заработной платы и при социальных стандартах жизни белорусского общества забастовка является единственной возможностью если и не свергнуть саму власть демократическим путем, то хотя бы пересмотреть отношение власти к собственному народу.

Алексей Кузнецов, bolkunets.org

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