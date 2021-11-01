Известный врач о COVID-19 в Беларуси: Коллапс уже случился
- 1.11.2021, 15:59
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На коронавирусных картах наша страна окрашена в темно-бордовый цвет.
Беларусь на коронавирусных картах Европы и Америки окрашена в темно-бордовый цвет – туристам отсюда запрещен въезд во многие страны мира, съездивших в Беларусь ожидает карантин. Официальной статистике по COVID-19, которая, очевидно, занижена, не верят даже сами белорусы. В интернете ходят истории о переполненных моргах, нехватке мест на кладбищах, смертях среди молодых. В то же время в стране – чуть более 22% вакцинированных. Несмотря на то, что прививку от ковида в Беларуси можно сделать свободно и она бесплатна, а на некоторых предприятиях за это даже материально награждают, люди не спешат, а многие категорически отказываются вакцинироваться.
Почему – "Настоящему Времени" рассказали врач-реаниматолог, клинический фармацевт и минчанка, переболевшая коронавирусом в беременность.
Коллапс наступил
"Мое ощущение – коллапс наступил", – говорит врач-реаниматолог Владимир Мартов, бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. Он одним из первых в Беларуси стал открыто рассказывать о реальной ситуации с коронавирусом. Весной этого года с Мартовым не продлили контракт.
"Вы помните, для чего все было – вакцинация и все это? Для того, чтобы не забить медицинские учреждения валом больных, которым потом негде будет оказывать помощь. Так вот это уже произошло, это уже происходит в течение, наверное, двух или трех недель, этот вал. Все давно забито, люди стоят в очереди на госпитализацию. Коллапс уже случился".
"Если мы ожидали – а мы все-таки об этом говорили и ожидали, что будет четвертая волна, то все, что нужно было делать, – нужно было делать летом. Но этой темы летом просто не было", – отмечает врач. Как не было необходимых противоэпидемических мероприятий, а дети пошли в школу и начали болеть. "И никаких осмысленных действий, раздумий, рассуждений, что делать с детьми, которые придут и станут очагами в школах, в педагогических коллективах, вообще не было".
И если бы белорусы начали активно вакцинироваться летом, то сложившейся ситуации можно было избежать, а сейчас уже поздно, считает Владимир Мартов: "Медучреждения забиты обращающимися людьми. Среди них – высокий процент инфицированных. А туда надо прийти и привиться".
"Даже в очереди к врачу говорят, что не будут вакцинироваться"
"Меня поразило, что в очереди в поликлинике даже те, кто уже болеет, или те, кто сидит ждет тест, обсуждают, что у них кто-то из знакомых сделал прививку – и попал в больницу, страшно заболел, "и вот поэтому я не буду вакцинироваться", – рассказывает минчанка Дарья. Несколько недель назад она почувствовала себя плохо и на второй день недомогания сама пошла в поликлинику. Она на седьмом месяце беременности, но отстояла несколько часов в очереди к врачам – и для того, чтобы открыть больничный, и уже после, чтобы его закрыть.
"Я пришла в инфекционный кабинет в 8 утра – в очереди было человек 30, стояли на улице, на холоде", – рассказывает девушка. У нее взяли мазок, дали больничный на три дня, а на следующее утро сообщили, что анализ положительный.
"И началось. Десять дней была температура 38,5, которая почти не сбивалась. А я беременна, мне нельзя почти никакие лекарства, кроме парацетамола, и то в крайних случаях, – вспоминает Дарья. – Но самое тяжелое – дикая слабость, ты даже не можешь встать с кровати. У нас есть собака, мы с ней выходили на 20 минут и уставали так, как будто пробежали марафон. Я не могла готовить еду просто физически, мы очень мало ели, похудели килограмма на три, постоянно замеряли сатурацию".
Вместе с Дарьей заболел ее муж. Она отмечает, что у супруга были те же симптомы, что и у нее, и он так же долго пролежал с высокой температурой, но мазок у него так и не взяли. "Когда за все время болезни один раз к нам пришла врач, она сказала, что если он хочет сдать тест, то может пойти в поликлинику, в инфекционный кабинет, отстоять в очереди. Но он не пошел, так как работает удаленно, и у них понимающая компания, больничный не требуют".
"Так что ни в какую статистику он не попал. И я думаю, таких людей много", – рассказывает девушка.
Дарья за вакцинацию, но сама не прививалась, потому что в начале ее беременности еще не было никакой информации об этом. Муж ее также не привит – не хотел вакцинироваться "Спутником". "Мы надеялись, что сможем съездить куда-то и сделать каким-то способом другую. Тем более он работает удаленно, мы никуда не выходим – ходим гулять только с собакой. Но все родственники привиты "Спутником".
Дарья предполагает, что могла заразиться в общественном транспорте, на работе это исключено, считает она. "Компания, в которой я работаю, очень ответственная: как только начался коронавирус, у нас ввели масочный режим, а на входе у всех измеряют температуру. В офисе у нас работает человек 30 – и человек 20 из них привиты. Кто не привит, тот недавно переболел, и пока еще не время. А на производстве у нас около 400 человек – и всего 13 человек привились. Остальные не хотят прививаться вообще, хотя компания пытается стимулировать это материально".
По словам Дарьи, за прививку компания доплачивает сотрудникам 50 рублей ($20,5), и это не единичный случай в стране. Белорусские СМИ сообщали, что на некоторых государственных предприятиях за прививку от коронавируса сотрудникам предлагают от 58 ($24) до 250 ($103) рублей. "У подруги муж работает на Брестском мясокомбинате, там сотрудникам предлагают по 250 рублей за вакцинацию. Учитывая зарплаты, это нормальная сумма", – рассказывает девушка. Но рабочие все равно не хотят прививаться, и, возможно, скоро, по крайней мере в их компании, прививка от ковида станет обязательным условием работы, предполагает она.
Причины такого отношения людей к вакцинации Дарья видит в недоверии к властям: "Это смешно, когда люди на этих собраниях говорят, что надо прививаться, а сами сидят без масок". Влияет, возможно, и уровень образования, считает девушка. "В нашей компании люди из офиса привиты почти все, а рабочие на производстве, многие из которых приезжают из маленьких городов, категорически против. Они говорят: "Мы ничего об этом не знаем". Плюс распространяются странные слухи о том, что кто-то привился и умер или кто-то привился и попал в больницу".
Во всех соседних с Беларусью странах последний месяц растет заболеваемость коронавирусом. И только в Беларуси, судя по официальным данным, она остается на одном и том же уровне:
"Недоверие белорусским лекарствам, к сожалению, обоснованное"
"После всех событий прошлого года уровень недоверия к государству снизился до очень низких цифр", — говорит Ольга Садовская, врач, бывший клинический фармаколог городской клинической больницы №6 в Минске. В августе прошлого года она выходила на акции солидарности медиков, была задержана, осенью этого года переехала в Варшаву.
"Мы видели, как на протяжении этих полутора лет, сколько мы уже боремся с ковидом, постоянно менялась риторика властей по отношению к этому заболеванию. Сначала говорили, что это не опасно и вируса нет, мы победим. Через пару месяцев уже как-то осознали, что это тяжелая болезнь. Сейчас снова говорят, что ничего страшного в этом нет. Точно такая же политика в отношении ношения масок. Естественно, когда информация меняется каждый день, то в принципе перестаешь доверять даже адекватной и правдивой информации".
Отсутствие информации – доступной для обычного человека, неспециалиста – еще одна причина нежелания вакцинироваться.
"Никто не рассказывал, что важно не столько предотвратить болезнь, сколько предотвратить смерть от ковида и его тяжелые осложненные формы. Никто не объяснял, какие могут быть побочные реакции и нежелательные явления. Мы знаем, что они могут быть, но людям нужно было объяснить, что это не страшно – не страшно пару дней почувствовать себя с легким гриппоподобным синдромом, что болит спина или мышцы. Это не так страшно, как если вы заболеете, станете инвалидом и, не дай бог, умрете", – говорит Ольга Садовская.
При этом убежденных антипрививочников, таких, как в России, в Беларуси, по мнению Ольги, нет. Она обращает внимание на то, что в целом в Беларуси вакцинация всегда была довольно успешной, если говорить о прививках против гриппа в сезон или в целом о плановой вакцинации. И если в стране были западные вакцины – те же Pfizer и Moderna, – и даже российский "Спутник", ими бы прививались, даже на платной основе, уверена Садовская.
Сейчас в Беларуси доступны две вакцины от коронавируса – "Спутник", который финально производится на месте, и китайский "Синофарм" – недавно завезли большую партию его версии Vero Cell. "Спутником" не хотят прививаться именно потому, что компоненты вакцины привозят из России, а "разливают" ее в Беларуси.
"Со "Спутником" было видно, что его навязывают административно, – говорит Владимир Мартов. – И это сразу не нравится. Сразу видно, что что-то не чисто. Китайская вакцина третьего класса появилась, и ей прививались. И я привился китайской вакциной. А "Спутник" мне не понравился тем, как его продвигали. Кроме того, многие признают технические проблемы, когда разные заводы дают разное качество. Одно дело – создать вакцину, другое – наладить ее производство. И когда "Спутник" начали разливать в Беларуси, то никакого доверия, конечно, нет – что они там экспортируют, что из этого получается..."
Ольга Садовская отмечает, что в целом в стране есть недоверие к белорусским лекарствам, и оно, к сожалению, обоснованное, но что касается вакцины – технологические процессы проходят так, как и должны проходить.
"Вопрос в качестве субстанции, которая закупается. Субстанция – это действующее вещество, к которому добавляют вспомогательные – и получается препарат. Субстанций производится много по всему миру, в основном в Индии, Китае, соответственно, они бывают разного качества. Фармпроизводители западные покупают субстанции более высокого качества, более дорогие. Наши экономят и покупают что-то попроще. Субстанция может быть хуже очищена, значит, концентрация действующего вещества будет меньше", – поясняет Ольга Садовская и добавляет, что в Беларуси действительно есть проблемы с контролем качества.
На каждом этапе должен производиться контроль качества выборочной партии. Как правило, первые партии, которые идут на контроль в Центр экспертиз и испытаний в лабораторию, хорошие: там соблюдены все нужные концентрации веществ, все требования. Это нужно для того, чтобы препарат зарегистрировали и пустили в продажу. Но потом фармпроизводители позволяют себе ухудшить эти показатели: могут похуже субстанцию использовать, вспомогательные вещества не очень качественные. Естественно, качество препарата страдает, рассказывает Садовская.
"К сожалению, мы не можем определить, насколько хуже он стал. Мы покупаем таблетку борисовского производства или "Белмедпрепаратов" – и нет никаких возможностей понять, действительно ли там 20 мг омепразола, например. Мы понимаем, что оно будет ниже. Но если бы мы четко знали, что не 20, а 5, то мы выпьем 4 таблетки вместо одной. Но нет этой стабильности".
К тому же, отмечает она, в Беларуси очень плохо развита система фармаконадзора – отслеживания нежелательных реакций на лекарства. Ни врачи, ни сами пациенты не сообщают о каких-то нежелательных явлениях или об отсутствии эффекта препарата.
"Масса вот этих факторов порождает огромное недоверие. Да, есть какие-то производства в Беларуси, которые выпускают более-менее неплохую продукцию. Но это единицы, и мы все равно не до конца доверяем им, и в целом впечатление о белорусском фармпроизводстве такое, что это некачественный, не очень хороший препарат", – констатирует специалист. И хотя Ольга уверена, что с "белорусским" "Спутником" все должно быть "более-менее в порядке", доказательств этому, к сожалению, нет никаких.
Что дальше
На вопрос о том, можно ли спрогнозировать ситуацию в Беларуси с учетом всего того, что сейчас происходит, Садовская говорит, что надеется, что люди воспримут призыв властей не носить маски наоборот: "Как это часто бывает: что услышал от государства, сделай наоборот".
"Но я не думаю, что эта волна резко пойдет на спад: циркуляция вируса в популяции уже идет полным ходом, дети по-прежнему ходят в школы – а дети являются самым мощным разносчиком вируса сейчас, потому что они болеют практически бессимптомно и контактируют со многими взрослыми.
Я думаю, что умрет еще, к сожалению, много людей – те, кто в больницах сейчас находятся в тяжелом состоянии. Процент выживаемости сейчас ниже, чем был, например, весной, или летом, или в прошлом году. Когда у тебя свободная клиника, когда нет очереди в реанимацию, то ты можешь лучше людям помочь, чем когда не хватает кислорода, лекарств. Дополнительная смертность будет сейчас еще и из-за перегруженности системы здравоохранения, которая, к сожалению, оказалась не готова, хотя для этого у нас были возможности".
Реаниматолог Владимир Мартов в ответ на вопрос, можно ли как-то спасти ситуацию в Беларуси, приводит такое сравнение: "Представьте, что есть линия обороны, она прорвана противником, противник вышел на оперативный простор, громит все наши войска. И вы в своем окопчике сбиваетесь группками в блиндаже, собираете оружие и отстреливаетесь в индивидуальном порядке. Никакой организованной помощи уже не ждите. Никто ничего за вас делать не будет, это ваши личные проблемы, это вообще никого не волнует".\