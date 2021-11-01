«Пускай работают только ябатьки и штрейкбрехеры» 1.11.2021, 16:06

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Белорусы поддержали тех, кто сегодня остался дома.

1 ноября в Беларуси началась забастовка. Белорусы остаются дома, добиваясь выполнения требований Белорусского объединения рабочих.

Читатели сайта Charter97.org высказывают поддержку тем, кто сегодня начал бастовать.

«Скидельский сахарный комбинат. У нас половина осталась дома. Общаемся через чаты и смеемся».

«Получилось так, что искал работу прошлым летом, но после августа 2020 ушел в «свободное плавание». Не хочу платить налоги, которые уходят не на полноценную медицину а на содержание ОМОНгутангов».

«Респект бастующим! Бастовать нужно всем: рабочим, служащим, интеллигенции! В добавок к забастовке давайте перестанем оплачивать коммуналку! По следующей схеме: 2 месяца не платить, а потом оплатить за третий. Пеня — копейки, зато у хунты будут проблемы с деньгами! Останавливаем страну — бережем свое здоровье! А самое: главное прогоняем Таракана! Те, кто не решился бастовать в первый день, подключайтесь! Пускай работают только ябатьки, штрейкбрехеры, ждуны и терпилы!»

«Люди в тюрьмах с надеждой смотрят на вас, белорусы».

«Выгоняйте из себя раба и холопа хунты! Хочешь нормально жить — так сделай это!»

«Респект тем, кто бастует! Кто боится в открытую бастовать — берите больничные! Либо, как вариант, — отпуск за свой счет или текущий. Студенты, подключайтесь! Хватит ходить на COVID-занятия! Пять дней студенты могут оставаться дома по причине «простуды». Вместе остановим страну, чтобы прогнать Таракана и его камарилью!

«Ждем новых присоединений к стачке. Пусть задумаются те, кто взял на себя ответственность в управлении страной, до какого состояния они довели народ. Больше смелости и решительности рабочему классу, ведь на вас держится эта система. До полной победе над режимом, не сдаемся!» — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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